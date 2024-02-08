Şifa üstüne şifa veriyor! Deriden kemiğe, böbrekten akciğere, pek çok hastalığa her derde deva

İğde, ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen bir meyvedir. İğdenin derisi deri, eti et, çekirdeği ise kemik üretir. Ayrıca iğde, böbrekleri ısıtır, hemoroidi tedavi eder, kollar ve bacakları güçlendirir, akciğer enfeksiyonunu kurutup sulanmasını tedavi eder, vücudun C vitamini eksikliğini ortadan kaldırır. Peki iğdenin faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte iğde hakkında bilmeniz gerekenler.

İĞDENİN DERİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İğdenin derisi, cilt sağlığı için oldukça yararlıdır. İğde kabuğu, ciltteki yaraları iyileştirir, sivilce ve egzama gibi cilt hastalıklarını önler, cildi nemlendirir ve yumuşatır.





İğde kabuğu, kaynatılarak suyu elde edilir ve bu su, cilde pamukla uygulanır. Ayrıca iğde kabuğu, cilt lekelerini gidermek için de kullanılabilir.



İĞDENİN ETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İğdenin eti, vücuda enerji verir, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır, kan şekerini dengeler, karaciğer ve safra kesesi sağlığını korur. İğdenin eti, taze olarak tüketilebilir, reçel, marmelat, şerbet, komposto gibi ürünler yapılabilir. İğde eti, aynı zamanda kansızlık, romatizma, gut, astım, bronşit, öksürük, soğuk algınlığı gibi hastalıklara da iyi gelir.





İĞDENİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İğdenin çekirdeği, kemik sağlığı için önemlidir. İğde çekirdeği, kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller içerir ve kemikleri güçlendirir, osteoporozu önler, diş çürüklerini engeller. İğde çekirdeği, ezilerek toz haline getirilir ve süt, yoğurt, bal gibi gıdalarla karıştırılarak tüketilir. İğde çekirdeği, ayrıca böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, prostat iltihabı gibi rahatsızlıklara da faydalıdır.



İĞDENİN NASIL KULLANILMASI GEREKİR?

İğde, hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilir. Ancak iğde, çok ekşi bir meyve olduğu için fazla tüketilmemelidir. İğde, mide asidini artırabilir, mide yanması, ekşimesi, gastrit, ülser gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle iğde, yemeklerden sonra ve az miktarda tüketilmelidir.





Ayrıca iğde, alerji, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma gibi yan etkilere de neden olabilir. Bu durumda iğde tüketimine ara verilmelidir. İğde, hamilelik ve emzirme döneminde, şeker hastaları, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, böbrek yetmezliği olanlar tarafından doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

