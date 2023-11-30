Şimdiye kadar yumurtayı hep yanlış pişirmişiz! Eğer böyle görünüyorsa yemeyin daha iyi!

Yumurta en değerli protein kaynağı olmakla birlikte sağlığımız için de çok önemlidir. Ancak yumurtanın yanlış tüketmek besin değerlerini öldürmekte. İşte tüketilmemesi gereken yumurta pişirme şekilleri ve yumurta hazırlamanın doğru yolu.

Yumurta Etrafında Gri Halka Oluşuyorsa Dikkat !

Yumurta sarısının etrafında gri bir halka oluşması, yumurtanın çok uzun süre pişirilmesinin bir sonucudur. Yumurtalar 10 dakikadan fazla pişirildiğinde, yumurta sarısının etrafında demir sülfür halkası adı verilen yeşil-gri bir halka oluşur. Bu da vücudumuzun demirden faydalanmasını engellemekte. Ancak doğru pişirilmiş yumurta çok iyi bir demir minerali deposudur. Demir eksikliği anemisi zayıf metabolizmaya, halsizliğe, yorgunluğa, zayıf konsantrasyona, zayıf hafızaya, sabahları yataktan kalkmakta zorlanmaya ve saç dökülmesine yol açabilir.





Yumurtayı Nasıl Pişirmeliyiz?

Uzman beslenme uzmanı Işın Sayın ideal yumurta pişirmeyi şöyle tarif ediyor: 'Her gün en az bir organik yumurtayı tercihen toplam 10 dakika pişirin. Sonuçlar ocağın ısısına ve yumurtanın organik olup olmamasına göre değişebilir. Eğer yumurtanın içi 10 dakika sonunda yarı pişmişse, bir sonraki sefer 1-1,5 dakika daha pişirin ve gri halkalardan kaçınmak için süreyi dikkatlice ayarlayın."





YUMURTANIN SAĞLIĞA YARARLARI

Zayıflamaya Yardımcı

Yumurtada protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşüktür, bu nedenle daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Yumurta ayrıca metabolizmayı uyarır ve sağlıklı kalori sağlar. Bu özellikleri sayesinde diyetlerinize ekleyerek kilo vermenizi kolaylaştırabilirsiniz.

Cilde Genç Görünüm Kazandırır

Diyete daha fazla yumurta dahil etmek yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilir. Amino asitler hücreleri yeniler ve bize en çok hayal ettiğimiz gençlik ışıltısını verir.

Kasları ve Kemikleri Güçlendirir

Yumurta tam bir protein deposu. Proteinler vücudumuzda büyük, güçlü yapısal ve işlevsel hücreler ve dokular üreterek önemli bir rol oynamaktadır. Yumurtada kas kütlesini güçlendirebilen ve genel kemik sağlığını iyileştirebilen yaklaşık 6 gram protein bulunmaktadır.





Aneminin Önüne Geçer

Folik asit açısından zengin yumurtalar vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırabilir. Bu da genel olarak anemi riskini önlemektedir.

Daha Uzun Süre Tok Hissetmenizi Sağlar

Kalorileri azaltmaya çalışırken, her zaman aç hissedebileceğiniz için sağlıklı bir diyet sürdürmek zor olabilir. Ancak, öğünlerinizin çoğuna yumurta eklerseniz, protein ve yağın mükemmel birlikteliği sizi daha uzun süre tok tutacaktır. Bu da açlığınızı geçiştirmek için atıştırmalık tüketerek vicdan azabı çekmeden hedeflerinize ulaşabileceğiniz anlamına gelir.





İyi Kolesterolü Destekler

Tüm kolesterolün kötü olduğunu düşünebilirsiniz, ancak durum böyle değildir: bazı kolesterol LDL seviyelerini yükseltip kalp hastalığına ve diğer sorunlara neden olabilirken, 'iyi' kolesterol olarak bilinen HDL de vardır. İyi kolesterol, karaciğerdeki fazla kötü kolesterolü parçalar ve ortadan kaldırır. Neyse ki yumurta bu konuda yardımcı olabilecek iyi kolesterolle doludur.

Gözleri Kuvvetlendirir

Birçok insan havuçların karanlıkta daha iyi görmelerine yardımcı olduğuna inanır, ancak yumurtanın da görmeyi iyileştiren gerçek gıda olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Yumurta sarısı, yaşlı insanlarda görme kaybının ana nedeni olan maküler dejenerasyonu önleyen lutein adı verilen bir karotenoidle doludur.





Beyin Fonksiyonlarını Geliştirir.

Yumurta yalnızca D vitamini eksikliğini önlemeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da geliştirir. Hafıza, kolin adı verilen başka bir önemli besinden sentezlenen asetilkolin adlı bir nörotransmitter tarafından kontrol edilmaktedir.

D Vitamini Açısından Zengin

Yumurtayla ilgili en iyi şeylerden biri de D vitamini açısından zengin olmasıdır. Bu vitaminin bağışıklık sistemini düzenlediği ve vücuda serotonin ve dopamin gibi iyi hissettiren hormonlar sağladığı bilinmektedir. Yapılan araştırmalar, daha yüksek D vitamini seviyelerinin daha sakin duygularla ilişkili olduğu, vitamin eksikliği olan insanların ise depresyona eğimli olduğu görülmüştür.

Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendirir

Yumurta, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren pek çok besin maddesi içermektedir. Selenyum, çinko ve A vitamini gibi temel besinler bağışıklık hücresi fonksiyonunu destekler ve hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

Kalp Sağlığını Korur

Yumurta kalp sağlığı için önemli birçok besin maddesi içerir. Omega-3 yağ asitleri, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırarak kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca, yumurta tüketimi kan basıncını düşürebilir ve kan pıhtılarını engeller.





Hamilelik Sürecinde Destekçidir

Yumurta özellikle hamile kadınlar için oldukça yararlıdır. Folik asit ve kolin, hamilelik sürecinde bebeğin beyin ve sinir sistemi sağlığı için yardımcıdır. Ayrıca D vitamini ve kalsiyum bebeğin kemiklerinin gelişimini destekler.

Kan Şekeri Seviyesini Dengeler

Yumurta, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyesini dengeler. Yüksek protein içerdiğinden, kan şekeri seviyelerindeki hızlı yükseliş ve düşüşleri önler ve enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Bu da yumurtayı şeker hastaları için iyi bir besin seçeneği haline getirir.

Sağlıklı Saçlar ve Tırnaklar

Yumurta, saç ve tırnak sağlığı için gerekli olan biotin adlı bir B vitamini içerir. Biyotin yetersizliğinde saçlarda dökülme tırnaklarda çatlamaya ve çeşitli cilt sorunlarına yol açabilir. Yumurta tüketmek biyotin miktarını yükselterek saç, tırnak ve cilt sağlığını korumaktadır.