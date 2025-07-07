Sinir Blokajı Tedavisi, Şiddetli Migren Ataklarını Azaltıyor!

Sinir Blokajı Tekniği ile Migren Kontrol Altına Alınıyor

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, şiddetli migren hastalarının yaşadığı baş ağrıları üzerinde uygulanan sinir blokajı yönteminin etkinliğini vurguladı. Hastalarda atakların azalması ve yaşam kalitesinin gözle görülür oranda artması bu tedaviyle mümkün hale geldi.

Şiddetli Migrenle Mücadele

Prof. Dr. Karadaş, ilaç kullanımına rağmen migren atakları geçmeyen hastalar için sinir blokajı tedavisinin umut verici bir çözüm sunduğunu ifade etti. Migrenin sadece baş ağrısıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda ışık, ses hassasiyeti, bulantı ve kusma gibi sağlık problemleri ile birlikte seyrettiğini belirtti.

"Türkiye'de her 6 kişiden 1'inin migren hastası olduğunu ve bu durumun kadınlarda erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görüldüğünü" aktaran Karadaş, ülkemizde 14 milyon migren hastasının bulunduğunu kaydetti.

Blokaj Uygulaması ve Sonuçları

Sinir blokajı tedavisiyle baş ağrısının sıklığının ve süresinin önemli ölçüde azaldığını ifade eden Karadaş, tedavi ile neredeyse 27 gün süren baş ağrısı döneminin, 3 ayda sadece bir güne düşebildiğini belirtti.

Türkiye'nin İlk Baş Ağrısı Blokaj Ünitesi

SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk baş ağrısı blokaj ünitesi hakkında bilgi veren Karadaş, bu tedavinin en çok ilaç kullanan hastalara yardımcı olduğunu vurguladı. "Ağrı kesici ilaçların böbrek ve karaciğer gibi organlar üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Blokaj yöntemi sayesinde hastaların ağrıları regional anestezi ile kontrol altına alınıyor" dedi.

Hasta Yorumları: Tedavi Sonrası Hayat

Sinir blokajı tedavisinden faydalanan hastalar, terapi sonrası yaşamlarında gerçekleşen olumlu değişimleri paylaştı. 10 yıldır migrenle mücadele eden 37 yaşındaki Ebru Mersin, tedavi öncesi sosyal hayatının sona erme noktasına geldiğini ancak tedavi sonrası çocuklarına daha fazla vakit ayırabildiğini belirtti. "Sinir blokajı ile ataklarım 3 ayda bir geldi. Kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Çocukluğundan beri migren çeken 40 yaşındaki Serap Atalay ise tedavi ile ataklarının 4-5 ayda bir olduğunu aktararak, iş ve sosyal hayatında belirgin bir iyileşme yaşadığını ifade etti.

Şiddetli migren ağrılarıyla yaşamaya çalışan hastalarda, baş ve boyun bölgesine uygulanan "sinir blokajı" yöntemi sayesinde atakların seyrekleştiği, yaşam kalitesinin gözle görülür şekilde arttığı bildirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ömer Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaç kullanımına rağmen geçmeyen şiddetli migren ataklarında uygulanan "sinir blokajı" tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Şiddetli migren ağrılarıyla yaşamaya çalışan hastalarda, baş ve boyun bölgesine uygulanan "sinir blokajı" yöntemi sayesinde atakların seyrekleştiği, yaşam kalitesinin gözle görülür şekilde arttığı bildirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ömer Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaç kullanımına rağmen geçmeyen şiddetli migren ataklarında uygulanan "sinir blokajı" tedavisine ilişkin bilgi verdi.