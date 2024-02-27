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Siyah noktalar kabusunuz olmasın! Siyah noktayı hüp diye çeken maskeyi deneyin!

Birçok kişinin sorunu haline gelen siyah nokta probleminden ötürü maske arayışında olanlara mucizevi tarif geldi. Siyah noktaları kurutmak için satın alınan maskeler yerine doğal karışım tercihi haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 07:00
Siyah noktalar kabusunuz olmasın! Siyah noktayı hüp diye çeken maskeyi deneyin!

Ciltteki gözeneklerin tıkanması sonucunda ortaya çıkan bir cilt sorunu olurken bu durum cildin hava almamasından kaynaklanır. Gözeneklerde biriken yağlar siyah nokta olarak karşımıza çıkar. Siyah noktalara karşı uygulanan kimyasal içerikli maskeler sıklıkla yeterince yetkili olmazken doğal yöntemler maskeler çözüm üretiyor. İşte siyah noktalardan kurtulmanın püf noktaları...

MALZEMELER
-1 yemek kaşığı karbonat
-1 yemek kaşığı sıvı bal
-1 yemek kaşığı limon suyu
siyah nokta
HAZIRLANIŞI
Tüm ürünler bir kapta iyice karıştırılarak homojen bir kıvama gelmesi için hazırlık yapılır. Yüzünüzü temizleyerek bu karışım siyah noktaların bulunduğu bölgeye ince olacak şekilde sürülerek uygulanır. Karışım cilt üzerine kuruması beklenirken 15-20 dakika bekletilir. Bekleme süresi dolduğunda parmaklarınızca nazikçe nemlendirerek karışım cilt üzerinde ovalanır. Yüzünüzü soğuk su ile durulayarak nemlendirebilirsiniz. Bu tarifi haftada bir ya da iki defa kullanmanız önerilir. Siyah noktaların azalmasını ve cildin temiz görüntüsünü oluşturur.

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