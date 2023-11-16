Soğan yerken herkes aynı hatayı yapıyor! Gerçekleri duyunca şok olacaksınız: Yediğimiz soğan değilmiş!

Soğan tüketimine dikkat edilmelidir. Uzmanlar uyarıda bulundu. Nasıl dikkat edilmelidir? İşte tüm detaylar haberimizde.

Soğan yerken herkes aynı hatayı yapıyor! Gerçekleri duyunca şok olacaksınız: Yediğimiz soğan değilmiş!
Yayın Tarihi:

Uzmanlar soğan tüketimi konusunda uyarıda bulundu. Dilimlenmiş soğan zehir etkisi yaratabilir. Nasıl dikkat edilmeli? Merak edilen detaylar haberimizde.

SOĞAN TÜKETİMİNE DİKKAT!

Aşçı, beslenme uzmanları dilimlenmiş soğan için uyarıda bulundu. Zehir etkisi yaratabilmektedir.soğan

Mutfaklarda vazgeçilmez olan soğan, çiğ tüketimi ile de sevilmektedir. Sağlık açısında bir çok faydası bulunmaktadır. Fakat yapılan çalışmalar sonucunda yanlış tüketiminde zehir yaratabileceği açıklandı. Yanlış tüketim sonucunda enfeksiyon oluşabileceği, gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kalınabileceği belirtildi.

Çiğ olarak doğranmış ya da kesilmiş soğan kilitli poşetlerde buzdolabında saklansa da bakteri ve kötü kokuları çekmektedir. Soğan kabukları soyulduktan sonra bekletilme işlemi olmadan tüketilmelidir. Taze kullanımı önerilmektedir.

Dilimlenen çiğ soğan 1 gün dahi bekletilmemelidir. Gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebilmektedir. Soğanın artması halinde No-Frost kısmında kilitli poşette saklanmalıdır. Evin herhangi bir bölümüne koyarak mikrop ve bakterileri kendisine çekebilir.

Soğanın insan sağlığı üzerinde bir çok faydası bulunmaktadır. Kanserle mücadeleye birebirdir. Cilt sağlığını korur. Enfeksiyonun önüne geçer. Grip gibi salgın hastalıklarda gece uyumadan önce odaya koyarsak odada grip mikropunu kendisine çeker ve hastalığı önler.

Antibiyotik etkisi bulunması yanında bir çok vitamini barındırır.

Kalp damar rahatsızlıklarında yardımcı olur.

Burun kanamalarının önüne geçer.

Cilt, saç sağlığına katkı sağlamaktadır.

Kemik sağlığını korur.

Öne Çıkanlar
Soğuk kış günlerinde sağlık saçan 10 besin! Hem içi hem dışı vücuda şifa veriyor Soğuk kış günlerinde sağlık saçan 10 besin! Hem içi hem dışı vücuda şifa veriyor
Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyene müjde! Kamu kurumlarına 358 memur alımı başladı Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyene müjde! Kamu kurumlarına 358 memur alımı başladı
Alkole tövbe ettirecek zam! 30 günde ikinci zam: Fiyatı duyan koşarak kaçıyor Alkole tövbe ettirecek zam! 30 günde ikinci zam: Fiyatı duyan koşarak kaçıyor
Çok Okunanlar
Soğuk kış günlerinde sağlık saçan 10 besin! Hem içi hem dışı vücuda şifa veriyor Soğuk kış günlerinde sağlık saçan 10 besin! Hem içi hem dışı vücuda şifa veriyor Beyaz saçlara boyasız çözüm! İlk denemede beyaz saçları doğal rengine çeviriyor Beyaz saçlara boyasız çözüm! İlk denemede beyaz saçları doğal rengine çeviriyor Maden suyu içerken iki kez düşünün! Böyle tüketildiğinde sadece şişkinlik yapıyor Maden suyu içerken iki kez düşünün! Böyle tüketildiğinde sadece şişkinlik yapıyor Saçları kökünden fışkırtmak için en etkin yöntem bulundu! Banyodan sonra 10 dakika saçın tutun yeter Saçları kökünden fışkırtmak için en etkin yöntem bulundu! Banyodan sonra 10 dakika saçın tutun yeter Her bir damlasının farklı işlevi var! Zayıflatıyor, temizliyor, ağız kokusunu şıp diye kesiyor Her bir damlasının farklı işlevi var! Zayıflatıyor, temizliyor, ağız kokusunu şıp diye kesiyor