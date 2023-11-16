Soğan yerken herkes aynı hatayı yapıyor! Gerçekleri duyunca şok olacaksınız: Yediğimiz soğan değilmiş!

Uzmanlar soğan tüketimi konusunda uyarıda bulundu. Dilimlenmiş soğan zehir etkisi yaratabilir. Nasıl dikkat edilmeli? Merak edilen detaylar haberimizde.



SOĞAN TÜKETİMİNE DİKKAT!

Aşçı, beslenme uzmanları dilimlenmiş soğan için uyarıda bulundu. Zehir etkisi yaratabilmektedir.

Mutfaklarda vazgeçilmez olan soğan, çiğ tüketimi ile de sevilmektedir. Sağlık açısında bir çok faydası bulunmaktadır. Fakat yapılan çalışmalar sonucunda yanlış tüketiminde zehir yaratabileceği açıklandı. Yanlış tüketim sonucunda enfeksiyon oluşabileceği, gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kalınabileceği belirtildi.

Çiğ olarak doğranmış ya da kesilmiş soğan kilitli poşetlerde buzdolabında saklansa da bakteri ve kötü kokuları çekmektedir. Soğan kabukları soyulduktan sonra bekletilme işlemi olmadan tüketilmelidir. Taze kullanımı önerilmektedir.

Dilimlenen çiğ soğan 1 gün dahi bekletilmemelidir. Gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebilmektedir. Soğanın artması halinde No-Frost kısmında kilitli poşette saklanmalıdır. Evin herhangi bir bölümüne koyarak mikrop ve bakterileri kendisine çekebilir.

Soğanın insan sağlığı üzerinde bir çok faydası bulunmaktadır. Kanserle mücadeleye birebirdir. Cilt sağlığını korur. Enfeksiyonun önüne geçer. Grip gibi salgın hastalıklarda gece uyumadan önce odaya koyarsak odada grip mikropunu kendisine çeker ve hastalığı önler.

Antibiyotik etkisi bulunması yanında bir çok vitamini barındırır.

Kalp damar rahatsızlıklarında yardımcı olur.

Burun kanamalarının önüne geçer.

Cilt, saç sağlığına katkı sağlamaktadır.

Kemik sağlığını korur.