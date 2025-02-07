Soğuk Havalarda Kalp Krizi Riski Artıyor: Kardiyoloji Uzmanı Uyarıyor

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Uzman, soğuk havaların kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, kış aylarında kalp krizi riskinin arttığını vurguladı.

Hastalıkların hızla yayıldığı kış aylarında, grip ve nezle gibi rahatsızlıklarla birlikte kalp sağlığını korumanın önemi büyük. Uzman, hava sıcaklıklarının düşmesi ile kalp krizi riskinin arttığını belirtiyor.

Kalp krizi, kalp damarlarının ani tıkanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve Dr. Osman Uzman, Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini aktarıyor. Soğuk havaların, kalp damarlarını büzüştürerek kan akışını azalttığını anlatarak, bunun kalbin oksijenizasyonunu bozduğunu ifade ediyor.

Uzman, kalbin soğuk havada vücut sıcaklığını korumak için daha fazla çaba sarf ettiğini, bu durumun kalpteki iş yükünü artırdığını belirtiyor. Bu sebeple, soğuk hava kalp sağlığı için risk oluşturuyor.

En Sık Görülen Semptom: Göğüs Ağrısı

Dr. Osman Uzman, yaş gruplarına göre kalp krizi riskinin değiştiğini belirterek, erkeklerde 45 yaş ve üzeri, kadınlarda ise 55 yaş ve üzeri kişilerin risk grubunda olduğunu kaydediyor. Enfeksiyonlar, grip ve zatürre gibi durumların kalp krizini tetikleyebileceğini ve kalp yetmezliği olan hastaların rahatsızlıklarının artabileceğini belirtiyor.

Soğuk havada kalp krizinin en yaygın belirtisi göğüs ağrısıdır. Uzman, bu ağrının bazen boğaza, çeneye, kollarına kadar yayılabileceğini, ek semptomların bulantı, kusma, terleme ve çarpıntı olabileceğini ifade ediyor. Eforla birlikte göğüs ağrısı çeken kişilerin mutlaka hekime başvurması gerektiğini vurguluyor.

Kalp Sağlığını Koruma Yöntemleri

Soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için bazı önerilerde bulunan Uzman, sabah erken ve akşam saatlerinde spor yapmaktan kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Dışarı çıkarken buza karşı koruyucu giysiler giyilmesini, 2-3 kat orta kalınlıkta giysi tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Egzersiz öncesi ısınma hareketleri yapmanın ve ağır yemeklerden kaçınmanın önemine de değinen Uzman, düzenli beslenme ve yeterli uykunun kalp sağlığını korumak için şart olduğunu anlatıyor. Özellikle soğuk havalarda yağlı balık, süt, tahıl, doğal D vitamini içeren mantar ve C vitamini zengini sebze-meyveler tüketilmesini öneriyor.

Uzman, insanların soğuk havalarda eve kapanmamaları gerektiğinin altını çizerek, düzenli egzersiz yapmanın yanı sıra alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiğini ifade ediyor. Stresin azaltılması gerektiğine de dikkat çekiyor.