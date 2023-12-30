Sürekli üşüyor olmanızın nedeni aslında soğuklar olmayabilir

DSÖ tarafından yayınlanan veriler üzerine Covid-19 2020 senesindenden bu zamana kadar ocak ayında artış gösterdi. doktor kış aylarında kalp hastalıklarının fazla efor sarf etmesiyle beraber öneriler geldi. Doktor Joseph Amban ise açıklamalarda bulunarak hastalıkların nedenini açıkladı.



Uzman isim kramp giyen ayakların ya da üşümesinin kolestrole bağlı olduğunu açıklarken mevsim ne olursa olsun bu hastalığın soğukluk vereceğinin altını çizdi. Bu durumu yaşayanların ise acil olarak uzmana görünmesi tavsiye edilir.



yüksek kolesterol, kasantelazmaya, göz çevresinde sarı yağlı tabakaların oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum çoğunlukla üst göz kapaklarını ve burnun yakınındaki göz çevresinde rastlanır. Kontrol edilmediği zamanlarda ise görüşlerde sıkıntoar doğurur.





CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Yüksek kolestrolü olanlar kanınızda yağlı maddelerin çok fazla olduğu anlamına gelir. Tedavi edilmediği durumlarda ise damar tıkanıklığıyla beraber endişeler oluşur. Genellikle çok fazla yağlı yemek yemek ve yeterince egzersiz yapmamak gibi yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanır.

