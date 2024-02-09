Suyu böyle içiyorsanız bir kez daha düşünün! Bakın bu hatalar neye yol açıyor

Su içmek hayati bir ihtiyaçtır, ancak su içerken yapılan bazı hatalar sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Peki su içerken hangi hatalardan kaçınmalı ve su içmenin faydalarından nasıl yararlanmalıyız? İşte, su içerken dikkat etmeniz gerekenler...



SU İÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Su içerken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. İşte yapılmaması gereken başlıca hatalar:

Su İçerken Aşırıya Kaçmayın

Su içmek vücudunuzun susuz kalmasını önler, ancak ihtiyacınızdan fazla su içmek de zararlı olabilir. Çok su içmek, vücuttaki sodyum, potasyum ve diğer minerallerin dengesinin bozulmasına bağlı olarak vücudun işlevsel faaliyetlerinin bozulmasına, böbreklerin aşırı çalışmasına, böbreğin idrarı konsantre etme yeteneğinin bozulmasına neden olabilir. Bu durum, dehidrasyona, şişkinliğe, baş ağrısına, bulantıya, kusmaya, kas kramplarına, halsizliğe, bilinç kaybına ve hatta ölüme yol açabilir. Bu nedenle, su içerken aşırıya kaçmamak gerekir.





Günde ne kadar su içmeniz gerektiği, yaşınıza, kilonuza, aktivite seviyenize, iklim koşullarına ve sağlık durumunuza göre değişir, ancak genel olarak ortalama bir yetişkinin günde 2-3 litre su içmesi önerilir. Susadığınızı hissettiğinizde su için, ancak idrarınızın rengi açık sarı veya berrak olana kadar içmeye devam etmeyin.

Su İçerken Hızlı İçmeyin

Su içerken acele etmek, suyun sindirim sisteminize hızlı bir şekilde girmesine ve mide asidinin yukarı doğru hareket etmesine neden olabilir. Bu da mide ekşimesi, reflü, gaz, şişkinlik ve karın ağrısı gibi sorunlara yol açabilir.





Ayrıca, suyu hızlı içtiğinizde havayı da yutarsınız, bu da sindirim sisteminizde basınç artışına ve şişkinliğe neden olur. Bu nedenle, su içerken yavaş ve küçük yudumlar almak, suyun sindirim sisteminize daha iyi dağılmasını ve emilmesini sağlar. Su içerken oturarak içmek de sindirim sisteminizi rahatlatır ve suyun mideye daha kolay ulaşmasını sağlar.

Yemek Yerken Su İçmeyin

Yemek yerken su içmek, yemek borusu ve mide arasındaki kasılan kapakçık olan alt özofagus sfinkterinin gevşemesine neden olabilir. Bu da mide asidinin yemek borusuna kaçmasına ve mide ekşimesi, reflü, gaz, şişkinlik ve karın ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, yemek yerken su içmek, yemekleri sindirmeye yardımcı olan mide asidinin seyrelmesine ve sindirim enzimlerinin etkinliğinin azalmasına neden olabilir.





Bu da sindirim sürecini yavaşlatır ve besinlerin emilimini bozar. Bu nedenle, yemek yerken su içmekten kaçınmak gerekir. Yemekten 30 dakika önce veya sonra bir şeyler içmek, sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlar. Yemek yerken su içmeniz gerekiyorsa, çok az miktarda ve oda sıcaklığında su içmeye özen gösterin.

Yanlış Sıvı Tüketmeyin

Su içmek, vücudunuzun ihtiyacı olan sıvıyı karşılar, ancak su yerine başka sıvılar tüketmek sağlığınız için zararlı olabilir. Su yerine kafeinli, şekerli, gazlı, alkol içeren veya yapay tatlandırıcılarla dolu içecekler tüketmek, vücudunuzun susuz kalmasına, kan şekerinizin yükselmesine, kilo almanıza, diş çürümesine, böbrek taşı oluşumuna, karaciğer hasarına, kalp hastalığına ve diyabete neden olabilir.





Bu nedenle, su içmek yerine başka sıvılar tüketmekten kaçınmak gerekir. Su içmenin faydalarından yararlanmak için, günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin. Su içmeyi daha lezzetli hale getirmek için, suyunuza limon, salatalık, nane, zencefil gibi doğal malzemeler ekleyebilirsiniz.

Musluk Suyu İçmeyin







Musluk suyu içmek, sağlığınız için riskli olabilir. Musluk suyu, klor, florür, kurşun, arsenik, bakteri, virüs, mantar, ilaç kalıntıları gibi zararlı maddeler içerebilir. Bu maddeler, vücudunuzda toksik birikimine, bağışıklık sisteminizin zayıflamasına, sindirim sisteminizin bozulmasına, cilt problemlerine, kansere ve diğer hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle, musluk suyu içmekten kaçınmak ve temiz, güvenli ve filtrelenmiş su içmek daha sağlıklıdır. Su içmek için kullanacağınız suyu, kaynatmak, damıtmak, filtrelemek veya şişelenmiş su kullanmak gibi yöntemlerle arıtabilirsiniz.

Soğuk Su İçmeyin

Soğuk su içmek, özellikle yaz aylarında serinlemek için cazip gelebilir, ancak sağlığınız için pek de iyi bir seçim değildir. Soğuk su içmek, vücuttaki mukus miktarının artmasına neden olabilir. Bu durum bağışıklık sistemi için adeta bir tehlikedir ve zamanla daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.





Soğuk su tüketimi kalp atış hızını düşürür. Bu durum da ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Soğuk su içmek, vücuttaki toksinlerin atılmasını zorlaştırır. Vücut ısısı düştüğünde, vücuttaki toksinlerin atılması için gerekli olan terleme işlemi de azalır. Bu da vücuttaki toksinlerin birikmesine ve hastalıklara neden olabilir. Ayrıca, soğuk su içmek, dişlerdeki plak oluşumunu artırabilir ve diş çürümesine yol açabilir.