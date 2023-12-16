Tam bir probiyotik deposu! Grip ve nezleye meydan okuyor

Kış aylarının gelmesiyle beraber artan hastalıklara karşı Ağrı'da hazırlıklar başladı. Beyaz lahana turşusu gribe ve soğuk algınlığa iyi gelirken probiyotik özellikleri sayesinde oldukça faydalıdır.

Tam bir probiyotik deposu! Grip ve nezleye meydan okuyor
Yayın Tarihi:

Hava sıcaklıklarının düşüşü sonrasında gribe ve soğuk algınlığa iyi gelen probiyotik özelliklerinin faydaları saymakla bitmezken yapılması gerekenler sıralandı. Kış aylarına hazırlık olarak beyaz lahana turşusu öneriliyor. İşte tüm detaylar....

BEYAZ LAHANA TURŞUSU

Beyaz lahana turşusu yapımı hakkında Türkan Doğan konuşurken kışlık turşu yapımızı için ayrıntıları belirtti. Lahanalar yıkanarak ayıklanır ve güzelce kesilir. Havuçlar doğrandıktan sonra karıştırılır ve küplere koyulacak salamuraya çevrilir. Kışlık turşu bu şekilde hazırlanırken daha önceden tuzda dinlendirilen lahanalar eklenip üzerine sirke ve limon sarımsak ilave edilerek tamamlanır.

beyaz lahana turşusu

BEYAZ LAHANA TURŞUSU FAYDALARI

Probiyotik özelliği içerir. Bağırsak sağlığı için faydalı olurken iltihaplanması azaltır.

Sindirim sistemini dengeler

C vitamini ve K vitamini deposudur. Potasyum ve diğer mineraller açısınan sengin olarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Lif bakımından zengin olurken sindirim sistemini düzenlemesi sayesinde kabızlığı engeller.

Besin değerini artırarak bağışıklığı kuvvetlendirir.

Öne Çıkanlar
Kredi skorunuz düşükse, Anahtar kart programıyla kredi skorunuzu 6 ayda düzeltin! Kredi skorunuz düşükse, Anahtar kart programıyla kredi skorunuzu 6 ayda düzeltin!
Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber!
Bağırsakta dışkı bırakmıyor! Kahvenin içine bir çay kaşığı koyun bitsin! Bağırsakta dışkı bırakmıyor! Kahvenin içine bir çay kaşığı koyun bitsin!
Çok Okunanlar
Bağırsakta dışkı bırakmıyor! Kahvenin içine bir çay kaşığı koyun bitsin! Bağırsakta dışkı bırakmıyor! Kahvenin içine bir çay kaşığı koyun bitsin! Hamileyken makyaj yapanlara kötü haber Hamileyken makyaj yapanlara kötü haber Omleti böyle yiyorsanız geçmiş olsun! Kansere çok yaklaştınız Omleti böyle yiyorsanız geçmiş olsun! Kansere çok yaklaştınız Yumurtayı böyle yiyenler iğne ipliğe dönüyor! Haftada tam 3 kilo! Yumurtayı böyle yiyenler iğne ipliğe dönüyor! Haftada tam 3 kilo! Günde 1 fincan içerek mutsuz günlerinize veda edin! İlk kez duyacaksınız Günde 1 fincan içerek mutsuz günlerinize veda edin! İlk kez duyacaksınız