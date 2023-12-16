Tam bir probiyotik deposu! Grip ve nezleye meydan okuyor

Hava sıcaklıklarının düşüşü sonrasında gribe ve soğuk algınlığa iyi gelen probiyotik özelliklerinin faydaları saymakla bitmezken yapılması gerekenler sıralandı. Kış aylarına hazırlık olarak beyaz lahana turşusu öneriliyor. İşte tüm detaylar....

BEYAZ LAHANA TURŞUSU

Beyaz lahana turşusu yapımı hakkında Türkan Doğan konuşurken kışlık turşu yapımızı için ayrıntıları belirtti. Lahanalar yıkanarak ayıklanır ve güzelce kesilir. Havuçlar doğrandıktan sonra karıştırılır ve küplere koyulacak salamuraya çevrilir. Kışlık turşu bu şekilde hazırlanırken daha önceden tuzda dinlendirilen lahanalar eklenip üzerine sirke ve limon sarımsak ilave edilerek tamamlanır.





BEYAZ LAHANA TURŞUSU FAYDALARI

Probiyotik özelliği içerir. Bağırsak sağlığı için faydalı olurken iltihaplanması azaltır.

Sindirim sistemini dengeler

C vitamini ve K vitamini deposudur. Potasyum ve diğer mineraller açısınan sengin olarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Lif bakımından zengin olurken sindirim sistemini düzenlemesi sayesinde kabızlığı engeller.

Besin değerini artırarak bağışıklığı kuvvetlendirir.