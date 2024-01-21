Tansiyonu düzenlemek için her sabah suya atıp için!

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BİR YEMEK KAŞIĞI TÜKETMENİN FAYDALARI

Son dönemlerde popüler hale gelen chia tohumu kolesterolü düşürüyor ve tansiyonu dengeliyor. Chia tohumu bitki bazlı omega 3 yağ asitleri içeriyor, kalp ve damar sağlığına iyi geliyor, trigliserid seviyelerini düşürüyor. Bir su bardağının içine koyulan chia tohumu tansiyonu dengeliyor, kemik sağlığına iyi geliyor,





kan şekerini düzenliyor, insülin direncini koruyor. Aynı zamanda kilo verme süreçlerinde sık sık tercih edilen chia tohumu kabızlığa iyi geliyor. Her sabah aç karnınıza 1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı chia tohumu ekleyip içine yarım limon sıkarak tüketebilir ve 5 gün içinde kabızlıktan kurtulabilirsiniz.