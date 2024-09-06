Tatil Sonrası Çocuklar için Hijyen ve Beslenme Önerileri

Okula Dönüşte Sağlıklı Alışkanlıklar

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mukaddes Kılıç Sağlam, tatil sonrası okula dönecek çocukların sağlıklı bir eğitim dönemi geçirebilmeleri için ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Temizlik ve Beslenme Alışkanlıklarının Önemi

Dr. Sağlam, yazılı açıklamasında çocukların tatil döneminde evde kalırken daha korunaklı bir ortamda bulunduklarını, okula başladıklarında ise daha kalabalık ortamlara geçeceğini belirtti. Bu durumun, beslenme ve temizlik alışkanlıklarını değiştireceğine dikkat çekti. "Kapalı alanlarda daha uzun süre kalmak, çocukların mikroplara maruz kalma riskini artırıyor" ifadesinde bulunan Sağlam, çocukların hasta olma olasılığının kişisel farklılıklara bağlı olarak değişeceğini vurguladı.

Sağlıklı Besin Seçenekleri

Çocukların beslenme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak Sağlam, ailelerin şu önerilere dikkat etmesi gerektiğini ifade etti:

Çocukların beslenme listesine süt ürünleri, et, sebze, meyve, kuru baklagiller ve tahılları eklemeleri şart.

Paketli gıdalar ve rafine şeker kullanımını en aza indirin.

Günlük süt tüketimini 1 bardakla sınırlı tutun; fazla süt, enfeksiyon riskini artırabilir.

Ayran, yoğurt, turşu, boza, sarımsak gibi doğal probiyotik besinlere yönelin.

Uyku Düzeninin Önemi

Uyku, çocukların öğrenme ve gelişimi için temel bir unsurdur. Dr. Sağlam, kreşe giden çocukların saat 20.00-21.00, ilkokul çağındakilerin 21.00-21.30, lise dönemindekilerin ise en geç 22.00'de uyumasını önerdi.

Hijyen Kurallarının Öğretilmesi

Sınıfların sıkça havalandırılması, hijyen kurallarının öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, "El yıkama ve tuvalet temizliği gibi hijyen kurallarını çocuklarımıza öğretelim," dedi. Ayrıca, bulaşıcı hastalığı olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini belirtti.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mukaddes Kılıç Sağlam, tatil sonrası yeniden okula dönecek çocukların daha sağlıklı ve daha az hastalanarak eğitim, öğretim dönemi geçirebilmesi için ailelere tavsiyelerde bulundu.