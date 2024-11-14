TEİS Başkanı Nurten Saydan'dan Dünya Diyabet Günü Mesajı: Türkiye'de Diyabet Hızı Endişe Veriyor

Türkiye'de Diyabet Sorunu Giderek Büyüyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, diyabetin Avrupa'da en hızlı artan sağlık sorunu olduğunu belirtti. Saydan, Türkiye'nin bu konuda öne çıktığını ve hastalığın yaygın nedenlerinin hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezite olduğunu ifade etti.

Dünya Genelinde Diyabet Krizi

Saydan, Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine atıf yaparak, dünyada 425 milyon diyabet hastası bulunduğunu, bu sayının 2040 yılında 642 milyona ulaşmasının beklendiğini aktardı. Ayrıca, 318 milyon insanın insülin toleransı bozukluğuna sahip olduğunu vurguladı. Federasyonun verilerine göre, her 11 yetişkinden birinin diyabetli olduğu, ve her iki yetişkinden birinin hastalığını bilmediği gerçeği ise endişe verici.

Türkiye'deki Diyabet Verileri

Saydan, Türkiye'de diyabetli hasta sayısının 7 milyonun üzerinde olduğunu ve yaklaşık 3 milyon kişinin diyabetli olduğundan haberdar olmadığını açıkladı. Türkiye genelinde diyabetin artış gösterdiğini ve bunun nedenlerini tekrarlayarak vurguladı.

Şeker Ölçüm Cihazları Sorunu

Diyabet hastalarının kullandığı şeker ölçüm cihazlarının fiyatları 300 ile 700 lira arasında değişmektedir. Saydan, SGK'nın bu cihazlarda kullanılan ölçüm çubuğunu karşıladığını ancak cihazların kendisinin bedelini karşılamadığını eleştirdi. Ayrıca, şeker ölçüm cihazlarının eczanelerden temin edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "SGK tarafından şeker ölçüm cihazı ve iğne ucu bilmecesinin çözülmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.