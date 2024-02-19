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Telefon alırken bunu bilmeyenlere geçmiş olsun! Hastalıkların sebebi meğer oymuş

Telefon alırken bunlara mutlaka dikkat edin! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 07:40
Telefon alırken bunu bilmeyenlere geçmiş olsun! Hastalıkların sebebi meğer oymuş

Akıllı telefon alırken bu değerleri bilmeyenler birçok hastalıkla uğraşabiliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKILLI TELEFON ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Son dönemlerde akıllı telefon kullanımları giderek artarken cep telefonlarının radyasyon yayma oranları da artıyor. Akıllı telefonlarda yayılan radyasyon miktarının belirlenmesi için SAR kullanılıyor. SAR değerleri son 10 senede epey artmış durumda. SAR değerinin kaç olması gerektiği, ölçüm sonrasında SAR değerleri, söz konusu cihazların mümkün olduğu en yüksek radyasyon seviyeleri olarak bilinmektedir. ABD'de akıllı telefonlar 1.6 W/Kg değerinde SAR değerine sahip olarak üretiliyor. Avrupa'da da en fazla SAR değeri 2 olarak uygulanıyor. SAR değerleri insan sağlığı için de büyük tehlike saçıyor. Uzun vadede yüksek tansiyon, genetik yapının bozukluğu, lenfoma kanseri, cilt kanseri, sperm sayısında azalma gibi yan etkiler görülebiliyor. SAR değeri en yüksek olan telefonlar Almanya Federal Radyasyon Ofis verilerindeki oranlara göre test ediliyor. SAR değerine yüksek zamanlı olarak maruz kalan kişiler önemli sağlık problemleri yaşayabiliyor. Cep telefonlarından gelen SAR değerlerini en aza indirmek için aramayı cevaplandırdığınız zaman telefonu hemen kulağınıza götürmemeniz gerekiyor. 

telefon alırken bunlara mutlaka dikkat edin

Arama sırasında da kulaklık kullanılması öneriliyor. Birçok yerde SAR değeri yüksek olan telefonlar çakma olarak satılıyor ve bu telefonlar daha fazla risk taşıyor. Bu sebeple orijinal telefonları almanız öneriliyor ve satın alma işlemlerinden önce de SAR değerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Uzman kişiler telefondan alınan radyasyonun azaltılması için önemli önerilerde bulunuyor. Yatmadan en az 30 dakika önce telefon kullanımının bırakılması, telefonun yatak odasından uzak tutulması, uykudan önce kitap okuma ya da meditasyon gibi rahatlatıcı etkinlikler yapabilirsiniz. Alarm olarak telefon kullanıyorsanız geceleri telefonunuzu uçak moduna alabilirsiniz. SAR değeri en yüksek akıllı telefonlar şu şekilde;

1. Motorola Edge 30 Pro - 2.25W/kg

2. Xiaomi 13 Pro - 2.05W/kg

3. OnePlus 11 Pro - 1.97 W/kg

4. iQOO 11 Pro - 1.95W/kg

5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ - 1.94 W/kg

6. Vivo X90 Pro+ - 1.92W/kg

7. Meizu 20 Pro - 1.91 W/kg

8. Redmi K60 Pro - 1.89 W/kg

9. OPPO Find X5 Pro - 1.87 W/kg

10. Motorola Edge 30 - 1.84 W/kg 

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