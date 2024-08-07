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Tokat'ta Kimyasal Temizleyiciyle Dolu Havuzda Yanık Travması

Tokat'ta bir havuza düşen yaşlı adam, kimyasal yanık tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:35
Tokat'ta Kimyasal Temizleyiciyle Dolu Havuzda Yanık Travması

Tokat'ta Talihsiz Kaza

Tokat'ta serinlemek için girdiği havuzda kimyasal temizleyicilerle dolu bir bölgeye düşen 73 yaşındaki Arslan Duran, belden aşağısında 3. derece yanıklar oluştu.

Hastane Süreci

İstanbul'da ikamet eden Duran, yaz tatili için geldiği Tokat'ta dengesini kaybederek, havuzun kenarındaki klor ve çeşitli kimyasallarla dolu bölgeye düştü. Acı hissederek hastaneye başvuran Duran, Tokat'taki hastaneden Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yanık Tedavisi ve İyileşme Süreci

Duran, Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı ve %40 oranında yanık yarası üzerine tedavi olmak üzere greftleme, ilaç ve destek tedavisi prosedürlerine başladı. 1.5 ay süren tedavi sürecinin sonucunda, yanıkların %70'inin iyileştiği bildirildi.

Doktorun Açıklamaları

Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Fikret Gözübüyük, yanıkların nedeninin havuz temizliği için kullanılan kimyasallar olduğunu belirtti. Gözübüyük, "Yanıkların tedavisi devam ediyor. Ameliyat süreci kısmen devam ediyor ve ilerleme kaydediyoruz." dedi.

Arslan Duran'ın Yaşadığı Zorluklar

Duran olayın şokunu hala atlatamadığını dile getirirken, "İlk günlerim aklıma geldikçe uykularım kaçıyor." diyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı. Ayrıca, hastanedeki doktor ve hemşirelerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

Hastaneden Umut Dolu Sözler

Duran, "Şükürler olsun her şey mükemmel gidiyor. Tedavi süreçleri beni zorladı ama kendimi emin ellerde hissediyorum. Bir an önce evime dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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