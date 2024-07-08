Topuk çatlaklarını silip süpürüyor! Tek karışımla pamuk gibi topuklara kavuşun

Topuk çatlakları, sıklıkla görülen ancak genellikle göz ardı edilen bir sağlık sorunudur. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kışın kuruyan hava koşulları, bu problemin daha da belirgin hale gelmesine neden olabilir. Topuk çatlakları, sadece estetik bir sorun olarak değil, aynı zamanda ağrı, kaşıntı gibi rahatsız edici semptomlara da yol açabilir. Uzmanlar, topuk çatlaklarının genellikle nem eksikliği, yanlış ayakkabı kullanımı veya ye bakımı gibi sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor. Ayaklara yeterince dikkat edilmemesi durumunda bu çatlaklar derinleşebilir ve iyileşme süreci uzayabilir.