Topuklarınıza limon sürüp uyuyun: Mucizeye tanık olacaksınız

Topuklarınıza limon sürdüğünüzde ne olur biliyor musunuz? C vitamini açısından zengin olan limonu ayak topuklarınıza uygulamanın şaşırtıcı derecede etkili olabileceği ortaya çıktı. İşte detaylar..

Topuklarınıza limon sürüp uyuyun: Mucizeye tanık olacaksınız
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Ayaklarınıza limon sürmenin bağışıklık sisteminizi güçlendirebileceğini biliyor musunuz? Bu yöntemi deneyen kişiler, grip ve soğuk algınlığı şeklindeki iltihabi enfeksiyonların bir günde iyileştiğini iddia ediyor.

Experimental Biology and Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre limon yağı beyin ile ilgili aktiviteleri artırıyor. Bileğinize birkaç damla limon suyu damlattıktan sonra hafifçe ovalamak hafıza, dikkat ve konuşma gibi zihinsel işlevlerinizi dinamik tutmanıza yardımcı olabilir. İşte; Bağışıklığınızı güçlendirmek için limon yöntemi hakkınad detaylı bilgiler..

Gerekli olan malzemeler sadece bir adet limon ve kaya tuzu'dur..

Topuklarınıza limon sürüp uyuyun Mucizeye tanık olacaksınız

Nasıl uygulanır?

Limonları ikiye bölün. Deniz tuzu ekleyin. Daha sonra limon tuzunu topuklarınızdan başlayarak ayaklarınızın her yerine dairesel biçimdeki hareketlerle sürün. Kaya tuzu sert olduğundan ayaklarınızı tahriş etmemek için yavaşça masaj yapın.

Limonun faydaları

Limon C vitamini bakımından zengindir. Antioksidan özellikleri bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu serbest radikallerin sağlığa zararlı etkilerinden korur. Limonda bulunan antioksidanlar vücudu oksidatif stresten korumakla kalmaz hücre hasarını da azaltır.

Topuklarınıza limon sürüp uyuyun Mucizeye tanık olacaksınız

Limonda bulunan C vitaminiyle cilt sağlığını destekler, yaşlılık lekelerini ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

Limon suyu vücudu temizler ve sindirim sistemini destekler. Sabahları limonlu su içmek metabolizmanızı hızlandırır ve sindiriminizi düzenler.

Limon, vücuttaki sıvı dengesinin korunmasında önemli olan potasyum açısından zengindir. Limon suyu idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye de yardımcı olmaktadır.

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