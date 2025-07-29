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Trabzon'da Ambulans Helikopter, Yaylada Rahatsızlanan Kadını Kurtardı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, yaylada rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 22:06
Trabzon'da Ambulans Helikopter, Yaylada Rahatsızlanan Kadını Kurtardı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, büyük bir özveri ile gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, yaylada rahatsızlanan 30 yaşındaki bir kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, ilçe merkezi olan Sultan Murat Yaylası'nda meydana geldi. Kadının yakınları, seyir halinde oldukları esnada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak ambulans talebinde bulundu.

Gelen ihbar üzerine, sağlık ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekipler, rahatsızlanan kadına 17.16'da kara ambulansıyla ulaştı. Yapılan ilk değerlendirmede, halk arasında beyin damar hastalığı olarak bilinen serebrovasküler hastalık şüphesi üzerinde duruldu.

Kadın, kara ambulansından alındıktan sonra, 18.05'te Of ilçesinde bulunan uygun iniş alanında ambulans helikoptere teslim edildi. Sağlık ekipleri, gerekli müdahaleleri yaparak hastayı hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırdı.

Ambulans helikoptere alınan hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yaklaşık 20 dakika içinde ulaştırılarak, tedavi altına alındı. Bu hızlı ve etkili müdahale, hastanın hayati önem taşıyan sağlık durumunun kritik bir dönemeçten sağ salim geçmesine vesile oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye...

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye...

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

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