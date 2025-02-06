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Trabzon'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 5 Kişiye Can Suyu: Organ Bağışı Yapıldı

Trabzon'da motosiklet kazasında beyin ölümü gerçekleşen Cihat Emre Çelik'in organları, 5 hastaya umut oldu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:39
Trabzon'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 5 Kişiye Can Suyu: Organ Bağışı Yapıldı

Trabzon'da Motosiklet Kazası: 27 Yaşındaki Cihat Emre Çelik'in Organları 5 Kişiye Nakledilecek

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen trajik bir motosiklet kazası sonucunda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Cihat Emre Çelik'in organları, hayat kurtaracak 5 farklı hastaya umut ışığı oldu. 30 Ocak tarihinde geçirdiği kaza sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi Organ Bağışında Bulundu

Cihat Emre Çelik'in ailesi, bu zor dönemde organ bağışının önemine vurgu yaparak, organlarını bağışlama kararı aldı. Bu karar sonrası KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Birimi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karaciğer Nakli ekibiyle iletişime geçti.

Samsun'dan gelen ekipler, Çelik'ten alınan karaciğer, sol böbrek ve sağ böbrek gibi organları çeşitli şehirlerdeki hastalara ulaştıracak. Kornealar ise Samsun'daki doku bankasına gönderilecek.

Organ Bağışı Konusunda Farkındalık Arttırılması Gerekiyor

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, organ bağışının sadece hastalar için değil, toplum için de büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Tekinbaş, özel bir organizasyonun kendileri için huzur verici olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir hastamız rahmeti rahmana kavuştu. Ama bu hastamızın organlarının başka hastalara can olması, hem onun ebedi ahiretteki sevaplarının artmasına hem de bizim bu olaya vesile olmamız sayesinde mutluluğumuza vesile oldu. İnşallah vatandaşlarımızdan da isteğimiz, organ nakli konusunda hassasiyet göstermeleri ve kaybedilen hastaların organlarının başka hastalara şifa olmasını sağlamalarıdır."

Büyük Bir Gönüllülük Gösterdiler

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz ise hasta yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, aileye organ bağışının önemi hakkında bilgi verdiklerini kaydetti. Yılmaz, ailenin büyük bir gönüllülükle bu zor kararı aldığını belirtti:

"Aile, acılı günlerinde bile organ bağışını kabul ederek çok merhametli bir davranış sergiledi. Bu karar, hem onların hem de toplumun geleceği için umut verici bir örnek oldu."

Bu olay, organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne sererken, toplumda organ bağışı konusunda farkındalık yaratma çabalarının sürdürülmesi gerektiğini de ön plana çıkarıyor.

Trabzon'da motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki...

Trabzon'da motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki Cihat Emre Çelik'in organları 5 kişiye nakledilecek. KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki...

Trabzon'da motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki Cihat Emre Çelik'in organları 5 kişiye nakledilecek. KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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