Turizmi canlandırmaya yetiyor! Kilosu 500 liradan satılıyor ama kimse parasını düşünmüyor, yiyen bir daha istiyor 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilen Divle Obruk, Ege Mihaliç ve Manyas Lor peynirleri, hem damaklarda hem de sağlıkta iz bırakıyor. Bu peynirler, yüksek vitamin ve mineral içerikleriyle vücuda pek çok fayda sağlıyor. Bu peynirlerin kilosu 500 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Turistler, bu peynirleri almak için Türkiye’ye akın ediyor. Bazı turistler, bu peynirleri kilo kilo alıp ülkelerine götürüyor. Bazıları ise bu peynirleri Türkiye’de tattıktan sonra bağımlısı oluyor. Türkiye’nin gururu olan ve dünyanın dört bir yanından ilgi gören bu peynirler neler? Peki böylesine gözde peynirlerin ne özelliği var? Faydaları ve tüketimi hakkında herşey içeriğimizde...

DİVLE OBRUK PEYNİRİ NEDİR? FAYDALARI VE TÜKETİMİ NASIL?

Divle Obruk peyniri, Karaman’ın Divle köyünde üretilen bir peynir türü. Bu peynir, koyun sütünden yapılıyor. Sütün şeklindeki yağ yapısıyla mayalanıyor. Sonra peynir, tuzlu suya atılıyor. Ardından da mağaraya götürülüyor. Mağarada, peynirin üzerine özel bir toprak karışımı sürülüyor. Bu karışım, peynirin kurumasını ve olgunlaşmasını sağlıyor. Peynir, mağarada 6 ay ile 2 yıl arasında bekletiliyor. Bu süre zarfında peynir, kendine has bir aroma ve renk kazanıyor.







Divle Obruk peyniri, dünyanın ilk beş peyniri arasında gösteriliyor. Bu peynir, kalp dostu bir peynir olarak biliniyor. İçindeki yağlar, kalbe yararlı olduğu için güvenle tüketilebiliyor. Ayrıca kan akışını dengeleyerek, damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı oluyor. Bu peynir, aynı zamanda hafızayı güçlendiriyor, beyin damarlarını besliyor ve serotonin denen mutluluk hormonunun salgılanmasına katkıda bulunuyor. Cilt, saç ve kemik sağlığı için de faydalı olan bu peynir, lezzetiyle de yiyeni büyülüyor.

EGE MİHALİÇ PEYNİRİ NEDİR? FAYDALARI VE TÜKETİMİ NASIL?

Ege Mihaliç peyniri, İzmir, Bursa ve Balıkesir’de üretilen bir peynir türü. Bu peynir, ismini Bursa’nın Karacabey ilçesinin eski adından alıyor. Bu peynir, koyun veya inek sütünün yağı süzülmeden peynir formuna getirilmesiyle yapılıyor. Bu peynir, tarihi 250 yıl öncesine dayanan bir peynir.Ege Mihaliç peyniri, kalsiyum ve fosfor açısından zengin bir peynir. Bu peynirin sağlığa en büyük katkılarından biri, B12 eksikliğini gidermesi. B12 vitamini, kansızlığı önleyen, sinir sistemine faydalı olan ve hücre bölünmesine katılan bir vitamin. Bu peynir, ayrıca yüksek mineral içeriğiyle kalp sağlığını koruyor.



Hafızayı güçlendirmek için de tercih edilebilecek bu peynirin bilinen bir diğer özelliği ise stresi ve yorgunluğu gidermesi. Kadınlar için son derece sancılı olan PMS dönemini engelleyen peynir, tüketildiğinde sağlığa iyi geliyor.



MANYAS LOR PEYNİRİ NEDİR? FAYDALARI VE TÜKETİMİ NASIL?

Manyas Lor peyniri, Balıkesir’in Manyas ilçesinde üretilen bir peynir türü. Bu peynir, kaymak tadında olan ve ağızda kaybolan yumuşak dokusuyla lezzet şöleni sunuyor. Bu peynir, yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çekiyor.







Manyas Lor peyniri, önemli bir kalsiyum kaynağı. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığının korunmasına önemli katkı sağlıyor. Ayrıca kas ve sinir sisteminin çalışmasına da yardımcı oluyor. Bu peynir, aynı zamanda protein, A vitamini, B2 vitamini, B12 vitamini, fosfor, magnezyum, potasyum, sodyum ve çinko gibi pek çok besin öğesi içeriyor. Bu peynir, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor, cilt ve saç sağlığını destekliyor ve kolesterolü düşürüyor.