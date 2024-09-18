Türk Araştırmacının ABD'deki İlaç Çalışması Üzerine Yenilikçi Gelişmeler

Türk Araştırmacının İlaç Sektörüne Katkısı

Atatürk Üniversitesinden araştırma görevlisi Volkan Akyıldız, ABD'deki bilim insanlarıyla yürüttüğü proje sayesinde ilaç üretiminde devrim niteliğinde bir adım attı. Bu çalışmanın sonuçları, ilaç geliştirme süreçlerini radikal bir şekilde değiştirme potansiyeline sahip.

Çalışmanın Detayları

Akyıldız, Ohio State Üniversitesi'nde Doç. Dr. Christo Sevov ile birlikte çalışarak, "çapraz kenetlenme tepkimeleri" üzerine yoğunlaştı. Çalışmanın laboratuvar aşaması yaklaşık altı ay sürdü ve sonuçları, dünya genelinde saygın bilimsel dergilerden Nature'da yayımlandı.

Yeni Yöntemin Faydaları

Akyıldız, geliştirdikleri yeni yöntem sayesinde, ilaçların daha hızlı ve etkili bir şekilde sentezlenebileceğini belirtti. "Bu yöntemle, daha önce neredeyse imkansız görülen birçok tepkime mümkün hale geldi. Bu durum, ilaç endüstrisine büyük kolaylık sağlıyor. Üretim maliyetlerini düşürürken, süreci kısaltmamıza olanak tanıyor," dedi.

Önemli Destek

Erzurum'a döndükten sonra çalışmasını değerlendiren Akyıldız, proje boyunca kendisine destek veren Atatürk Üniversitesi yönetimine ve danışmanlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Nurullah Saraçoğlu ve Doç. Dr. Sevov’a olan minnettarlığını dile getirdi.

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Destek

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akyıldız'ın değerli araştırma çalışmasından ötürü kendisini tebrik ederken, bilim dünyasına katkıda bulunacak her çalışma için destek sağlayacaklarını belirtti.

Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Akyıldız'ın ABD'deki bilim insanlarıyla katıldığı literatüre giren çalışma, ilaç üretim maliyetini düşürüp ilaç geliştirme süresini de kısaltacak.

Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Akyıldız'ın ABD'deki bilim insanlarıyla katıldığı literatüre giren çalışma, ilaç üretim maliyetini düşürüp ilaç geliştirme süresini de kısaltacak.

Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Akyıldız'ın ABD'deki bilim insanlarıyla katıldığı literatüre giren çalışma, ilaç üretim maliyetini düşürüp ilaç geliştirme süresini de kısaltacak.

Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Akyıldız'ın ABD'deki bilim insanlarıyla katıldığı literatüre giren çalışma, ilaç üretim maliyetini düşürüp ilaç geliştirme süresini de kısaltacak.

Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Akyıldız'ın ABD'deki bilim insanlarıyla katıldığı literatüre giren çalışma, ilaç üretim maliyetini düşürüp ilaç geliştirme süresini de kısaltacak.

Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Akyıldız'ın ABD'deki bilim insanlarıyla katıldığı literatüre giren çalışma, ilaç üretim maliyetini düşürüp ilaç geliştirme süresini de kısaltacak.

Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Akyıldız'ın ABD'deki bilim insanlarıyla katıldığı literatüre giren çalışma, ilaç üretim maliyetini düşürüp ilaç geliştirme süresini de kısaltacak.