Türk bilim insanları organ naklinde devrim yapıyor! Ölü hücreler canlanıyor, organ nakli dönemi sona eriyor

Organ nakli bekleyen hastalar için hayat kurtarıcı bir çalışma, Türk bilim insanlarının öncülüğünde gerçekleştirildi. ABD'deki Yale Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, ölü domuzlardaki hücrelerin yeniden canlandırılması başarıldı. Bu çalışma, organ naklinde yeni bir teknolojinin kapısını aralıyor. Peki ölü hücreleri canlandırmak nasıl mümkün Oldu? Türk Bilim insanlarının rolü ne? Tüm merak edilenler detaylarda...

ÖLÜ HÜCRELERİ CANLANDIRMAK NASIL MÜMKÜN OLDU?

Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar, ölü domuzlardaki hücreleri canlandırmak için OrganEx adlı bir sistem geliştirdiler. Bu sistem, ölü hayvanların damarlarına kanla karıştırılmış perfüzat adı verilen bir sıvı pompaladı.





Perfüzat, hemoglobin proteininin sentetik bir formunu ve hücreleri korumaya ve kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olan diğer birkaç bileşik ve molekülü içeriyordu. Bu sayede, ölü hayvanların vücudunda oksijenin yeniden dolaşması sağlandı ve hücrelerin canlılığı korundu.

TÜRK BİLİM İNSANLARININ ROLÜ NEDİR?

Çalışmada yer alan Türk bilim insanları, Prof. Dr. Nenad Sestan ve Dr. Zvonimir Vrselja, çalışmanın liderliğini ve koordinasyonunu üstlendiler. Prof. Dr. Sestan, Yale Üniversitesi'nde nörobiyoloji profesörü olarak görev yapıyor. Dr. Vrselja ise Yale Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Türk bilim insanları, çalışmanın sonuçlarını Nature dergisinde yayımladılar.







ORGAN NAKLİNDE ÇIĞIR AÇACAK BİR TEKNOLOJİ Mİ?

Bu çalışma, organ naklinde yeni bir dönem başlatabilecek bir teknolojiye işaret ediyor. Çünkü bu teknoloji sayesinde, ölen bir donörden alınan organlar, daha uzun süre canlı tutulabilir ve daha sonra ihtiyacı olan bir alıcıya ulaştırılabilir. Böylece, organ nakli bekleyen hastaların şansı artabilir ve organ nakli sırasında yaşanan sorunlar azalabilir. Ancak çalışma henüz erken aşamada ve organ nakillerinde kullanılabilmesi için daha fazla geliştirilmesi gerekiyor.