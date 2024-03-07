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Türk cerrahın mucizevi buluşu: Beyin tümörünü ameliyatsız eritiyor! Tıp camiası şaşkın

İzmir’de görev yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir, beyin tümörü tedavisinde devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi. Op. Dr. Özdemir’in, MR cihazı altında ultrason dalgalarıyla beyin tümörlerini hedefleyen ve yok eden cihazı, tıp camiasında büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 07.03.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 17:50
Türk cerrahın mucizevi buluşu: Beyin tümörünü ameliyatsız eritiyor! Tıp camiası şaşkın

Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir, beyin tümörü tedavisinde çığır açacak bir buluşa imza attı. Op. Dr. Özdemir’in, MR cihazı altında ultrason dalgalarıyla beyin tümörlerini hedefleyen ve yok eden cihazı, tıp camiasında büyük ilgi gördü. Özdemir’in, “Yüksek Yoğunluklu Ultrasonun Beyin Tümörüne Etkileri” konulu araştırması, tıp dünyasının prestijli dergisi European Review for Medical and Pharmacological Sciences da da yayınlandı. Ayrıntılar haberimizde...

1 MM'LİK HASSASİYETLE ULTRASYON DALGALARI KULLANILIYOR!

beyin tümörüne ameliyatsız çözüm

Op. Dr. Özdemir, araştırmasıyla ilgili şunları söyledi: “Bu araştırma; ultrason dalgalarının özel bir açı ve dalga boyuyla MR cihazı altında uygulandığında, 1 mm hata payıyla tümör hücrelerini yok edebildiğini ortaya koydu. 

Beyin tümörü olan hastadan ameliyatla alınan bir tümöre, laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz bu cihazla ultrason dalgalarını uyguladık. Sonrasında yaptığımız moleküler incelemelerde tümörün yok olduğu gördük.”

AMELİYATSIZ TÜMÖR ERİTMEK İÇİN 1 MM'LİK ULRTASYON DALGASI BAŞARISI

Medicana International İzmir Hastanesi'nde görev yapan Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir'in liderliğinde geliştirilen, beyin tümörlerini hedefleyip yok eden cihaz, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onay sürecinde ilerliyor.

beyin tümörü tedavisi

FDA onayını aldıktan sonra, cihazın klinik kullanımı için gereken çalışmalar hızla başlatılacak ve beyin tümörü tedavisinde devrim yaratacak bu teknoloji, hastaların hizmetine sunulacak. Bu yöntem, ameliyatsız bir şekilde beyin tümörlerini tedavi edebilme imkanı sunmasıyla tıp dünyasında büyük heyecan yarattı.

beyin tümörü ameliyatsız çözüm

Op. Dr. Özdemir, bu yöntemin avantajlarıyla ilgili, “Ultrason dalgaları ile tümör hücrelerini seçici bir şekilde hedef almak ve yok etmek, tedavi sürecini önemli ölçüde basitleştirebilir. Bu yaklaşım, özellikle ameliyatı riskli veya imkansız olan hastalar için umut vaat ediyor” dedi.

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