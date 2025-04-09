Türkiye, Canlı Vericili Nakillerde Dünyada Birinci Sırada

Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Türkiye'nin kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada olduğunu duyurdu.

Organ Nakli Süreçleri ve Bekleyen Hastalar

Ölçücüoğlu, Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen "Beyin Ölümü Tanısı Donör Bakımı Uzman Hekim Eğitimi" programında, ülke genelindeki nakil süreçlerine dair bilgilere yer verdi. Türkiye'de yaklaşık 33 bin hastanın organ nakli beklediğini ifade eden Ölçücüoğlu, Amerika'da bu sayının 103 bin olduğunu aktardı. Amerika'da her gün 17 hasta nakil beklerken, Türkiye'de bu sayının 6-7 olduğunu belirtti.

Aile İzin Oranlarında Düşüş

Beyin ölümü tanılarının artmasına rağmen, bağış için aile izin oranlarının düştüğünü vurgulayan Ölçücüoğlu, 2010 yıllarında bu oranın yüzde 28 iken, Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte yüzde 17'ye gerilediğini kaydetti. Ancak, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26 seviyelerine gelindiği bilgisini verdi.

Ölçücüoğlu, "Şu anda üç vakadan biri tıbbi nedenlerden dolayı kullanılamıyor. Bunu çözümlemek gerekiyor. Enfeksiyon sorunları ve yaşlı nüfus artışı üzerinde durmalıyız," dedi.

Antalya'nın Önemi ve Başarıları

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Antalya'nın böbrek, karaciğer ve diğer nakillerdeki başarısının önemine değinerek, Antalya'nın kompozit doku nakillerinde Türkiye ve Dünya'da öncü olduğunu belirtti. Özkan, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının da başarılı organ nakilleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Uzman hekim eğitimi, Türkiye'de organ ve doku nakli süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Eğitimde "Beyin ölümü tanısı ve radyolojik incelemeler", "Donör bakımı", "Donör bakımında enfeksiyon yönetimi", ve "Yoğun bakımdaki hasta yakınlarıyla iletişim" gibi önemli konular ele alındı.

Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Salonu'nda "Beyin Ölümü Tanısı Donör Bakımı Uzman Hekim Eğitimi" düzenlendi.

Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Salonu'nda "Beyin Ölümü Tanısı Donör Bakımı Uzman Hekim Eğitimi" düzenlendi.