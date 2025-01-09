Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri TBMM'den Geçti

Genel Sağlık Sigortası'na dair yapılan düzenlemeler TBMM'de onaylandı, özel sağlık hizmetleri ve yabancılara yönelik yeni uygulamalar belirlendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 00:52
Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri TBMM'den Geçti

Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri TBMM'den Geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Genel Sağlık Sigortası'na yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, emeklilik haklarının güvence altına alınmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin sunumunu da kapsayan önemli yenilikler içeriyor.

Emeklilik ve Sağlık Hizmetleri Üzerine Yenilikler

Kabul edilen kanunla birlikte, Sosyal Sigortalar Kanunu'nda gerçekleştirilen değişikliklerin amacı, sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlayarak, SGK tarafından yürütülecek emeklilik işlemlerini daha etkin hale getirmektir. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na veri işleme ve paylaşma yetkisini içeren yeni bir madde eklenecektir.

Sağlık Verileri ve Güvenlik Tedbirleri

Yapılan düzenlemeler ile sağlık hizmeti almak isteyenlerin kişisel verileri işlenebilecek ve Sağlık Bakanlığı, bu verileri hizmet planlaması ve maliyet hesaplaması amacıyla kullanabilecektir. Kurulan sistemde, kişisel verilere erişim izni ile ilgili güvenlik standartları Bakanlık tarafından belirlenecek.

Aile Hekimliği ve Yabancı Öğrenciler İçin Düzenlemeler

Elde edilen düzenlemelerle, aile hekimliği hizmetleri kapsamındaki yenilikler dikkat çekiyor. Yabancı uyruklu öğrenciler ise, kayıtlarının devam etmesi koşuluyla Genel Sağlık Sigortası'na 3 ay içinde talep ederek dahil olabilecekler.

Katılım Payı ve Sigorta Primleri

Kanun kapsamında ayrıca, ayakta tedavi muayene ücretinin 20 lira olarak belirlenmesi ve özel sektör işverenlerine yönelik sigorta prim indiriminin azaltılması gibi konular da ele alındı. Bu değişiklikler, sağlık alanındaki maliyetleri düşürerek hizmet sunumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Yapılan düzenlemelerin, sağlık sisteminin daha etkili yönetilmesine ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlamasına katkıda bulunması bekleniyor.

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