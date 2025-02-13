Türkiye'de Yıl Sonuna Kadar 1000 Aile Sağlığı Merkezi Açılacak

Türkiye'de 1000 Aile Sağlığı Merkezi Açılacak

Türkiye genelinde yıl sonuna kadar 1000 aile sağlığı merkezi ve 100 sağlıklı hayat merkezi açılacağı müjdesi, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol tarafından verildi. Demirkol, "Bu kapsamda yoğun bir şekilde yatırımlar ve açılış çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de Değerlendirmeler Yapıldı

Bir dizi ziyaret ve değerlendirme toplantısı için Eskişehir'e gelen Demirkol, Tepebaşı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirkol, Eskişehir'deki birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini yerinde görme amacıyla kentte bulunduğunu belirtti.

Aile Hekimlerine Teşekkür

Kasımdan itibaren yönetmelikte yapılan değişikliklere değinen Demirkol, bu değişikliklerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca, geleneksel tamamlayıcı tıp kapsamında akupunktur ve fitoterapi uygulamalarının aile hekimleri tarafından yapılabilmesi için hazırlanan kanunun Meclis'ten geçtiğini hatırlattı.

Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Demirkol, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Türkiye'nin birçok noktasında hizmet verdiğini vurgulayarak, "Çocuk gelişimi, sosyal çalışmacı, diyetisyen, ağız diş sağlığı ve psikolog gibi birçok alanda hizmet sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Aile Hekimlerinin Rolü ve Hastalara Yönlendirme

Aile hekimlerinin daha iyi hizmet verebilmesi için kayıtlı nüfusların giderek azaltıldığını aktaran Demirkol, aile hekimlerinin sağlığın korunmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Ayrıca, aile hekimlerine yüzde 10 randevu kontenjanı tanımlandığını vurguladı.

İlaç Kullanımında Dikkatli Olma Çağrısı

Demirkol, vatandaşların aile hekiminin önermediği ilaçları kullanmamaları konusunda uyararak, "Eş, dost ve tanıdıkların tavsiyesiyle ilaç kullanmamalarını öneriyorum" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele ve Çalıştaylar

Bağımlılıkla mücadelenin koruyucu sağlığın önemli aşamalarından biri olduğuna dikkat çeken Demirkol, Ankara'da düzenledikleri çalıştay kapsamında akademisyenler, daire başkanları ve halk sağlığı başkanlarını bir araya getirdiklerini belirtti.

Demirkol'un Eskişehir ziyaretlerinde, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Tuzcu, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Alparslan Temen ve diğer sağlık yöneticileri ile birim sorumluları da kendisine eşlik etti.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bir dizi ziyaret ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirmek üzere geldiği Eskişehir'de, Tepebaşı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti. Demirkol (sağda), merkezdeki çalışanlardan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bir dizi ziyaret ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirmek üzere geldiği Eskişehir'de, Tepebaşı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti. Demirkol (sağda), merkezdeki çalışanlardan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.