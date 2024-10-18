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Türkiye'nin İkinci Rahim Nakli Bebeği 2 Yaşında

Havva Erdem'in rahim nakli ile dünyaya gelen kızı Özlenen, 2 yaşına girdi. Sağlık ekipleri umut verici gelişmeleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:59
Türkiye'nin İkinci Rahim Nakli Bebeği 2 Yaşında

Türkiye'nin İkinci Rahim Nakli Bebeği Özlenen'le 2 Yaşında

Türkiye'nin kadavradan yapılan ikinci rahim nakli sonrasında yaşama veda eden Havva Erdem'in kızı Özlenen, iki yaşına girdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda annelik sevinci yaşayan Havva Erdem, duygusal bir buluşma gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden Açıklamalar

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yapılan rahim nakillerinin hayat değiştiren etkilerini dile getirirken, "Dünyada bebek sahibi olmayı hayal edemeyen bireyler için büyük bir umut kaynağı olduk" şeklinde konuştu. Özkan, ilk rahim naklinin 2011 yılında yapıldığına da dikkat çekerek, "Derya Sert'le yola çıktığımız süreç oldukça uzun sürmüştü, ancak 9 yılın sonunda onun da bebeği oldu. Havva'nın durumu daha farklıydı ve 14 ayın ardından Özlenen dünyaya geldi" dedi.

Yeni Rahim Nakilleri Planlanıyor

Rektör Özkan, rahim nakli bekleyen birçok hastanın bulunduğunu ifade etti ve uygun şartların oluşması durumunda yeni nakillerin planlandığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Özkan, yasal süreçlerin tamamlandığını ve ileriki aşamaların hızla gerçekleşeceğini söyledi.

Havva Erdem'in Annesi Olma Sevinci

Havva Erdem, rahim naklinin hayatını köklü bir şekilde değiştirdiğini belirterek, "Her şeyim Özlenen üzerinde yoğunlaştı. Onun uyuduğu anlarda belki biraz oturabiliyorum, ama onun haricinde her şeyim onun için. Gözlerimi onunla açıp onunla kapatıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Özlenen bebek için doğum günü pastası kesildi. Rektör Özkan, Erdem ailesine hediyeler sundu. Havva Erdem'e rahim nakli, 27 Temmuz 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi ve 8,5 saat süren operasyon, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin liderliğinde başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli...

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli bebeği, iki yaşına girdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakledildikten 14 ay sonra annelik sevinci yaşayan Havva Erdem ve bebeği Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (sağda) ile bir araya geldi.

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli...

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli bebeği, iki yaşına girdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakledildikten 14 ay sonra annelik sevinci yaşayan Havva Erdem ve bebeği Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (sağda) ile bir araya geldi.

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli...

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli bebeği, iki yaşına girdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakledildikten 14 ay sonra annelik sevinci yaşayan Havva Erdem ve bebeği Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (sağda) ile bir araya geldi.

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli...

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli bebeği, iki yaşına girdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakledildikten 14 ay sonra annelik sevinci yaşayan Havva Erdem ve bebeği Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (sağda) ile bir araya geldi.

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli...

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli bebeği, iki yaşına girdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakledildikten 14 ay sonra annelik sevinci yaşayan Havva Erdem ve bebeği Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (sağda) ile bir araya geldi.

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli...

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in dünyaya gelen "Özlenen" isimli bebeği, iki yaşına girdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakledildikten 14 ay sonra annelik sevinci yaşayan Havva Erdem ve bebeği Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan (sağda) ile bir araya geldi.

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