Türkiye'nin Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı Açıklandı

Türkiye’nin Sağlık Sektöründeki Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Volitan Global tarafından yürütülen “2030 Sağlık Hareketi Projesi” çerçevesinde hazırlanan, “Türkiye’nin Sürdürülebilir Sağlık Yolculuğunda 2030 Vizyonu ve Eylem Planı: Erken Teşhis, Koruyucu Sağlık ve Veri Yönetişimi” başlıklı rapor açıklandı. Rapor, Roche Türkiye sponsorluğunda, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ve Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) iş birliğiyle düzenlenen “Sağlık Hizmetlerinde Gelecek Vizyon Toplantısı”nda tanıtıldı.

Toplantıda Öne Çıkan İsimler

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan isimler arasında İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Volitan Global CEO’su Ufuk Eren, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri Ümit Dereli, Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli ve Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü Nazli Sahafi yer aldı.

Raporun Temaları ve Öneriler

Rapor, sağlık sektörünün paydaşlarından 25’i aşkın uzman tarafından geliştirildi. Erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik somut eylem planları sunuluyor. “Sağlıklı Yaşam Endüstrisi Oluşturma”, “Koruyucu Sağlık İçin Performans Bazlı Ödeme Sistemleri” ve “Sağlık Veri/Bilgi Sistemlerinin Entegrasyonu” gibi konular ele alınıyor; sağlık sisteminin iş birliği ve çevik politika çözümleriyle daha verimli hale getirilmesi öneriliyor.

Demografik Değişimlerin Etkisi

Rapor ayrıca, yaşlanan nüfus ve artan kronik hastalıkların sağlık sistemi üzerindeki maliyet baskısının arttığına dikkat çekiyor. Sağlık veri yönetiminin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, etkin veri kullanımının hastaların sağlık süreçlerinin hızlı ve doğru yönetilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Ufuk Eren’in Açıklamaları

Volitan Global CEO’su Ufuk Eren, koruyucu sağlık ve erken teşhisin sürdürülebilir sağlık yolculuğunda temel öğeler olduğunu vurguladı. Eren, "Sağlık sorunlarını önceden tespit etmek ve önlemek, bireylerin sağlığını korurken sağlık harcamalarını da azaltır. Türkiye'nin sağlık sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek için koruyucu sağlık ve erken teşhis yöntemlerine odaklanmak kritik öneme sahip," diyerek veri yönetimi politikalarına verilen önemi de dile getirdi.