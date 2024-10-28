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TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısında Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında yaralanan 5 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:28
TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısında Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleşen terör saldırısında yaralananların sağlık durumu ile ilgili bilgiler paylaştı.

Yaralıların Tedavi Süreci

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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