Unilever, plastik ve metal parça içerme riski nedeniyle iki ülkede Magnum dondurmaları geri çağırıyor

Unilever, İngiltere ve İrlanda'da satılan bazı Magnum bademli dondurmalarının plastik ve metal parçaları içerebileceği endişesiyle geri çağırma kararı aldı. Bu ürünleri satın almış olan tüketicilerin dikkatli olması ve ürünleri geri iade etmeleri önem taşıyor. Unilever'in İngiltere merkezli hızlı tüketim ürünleri şirketi, Magnum'un bademli dondurmalarından oluşan 5 seri ürünün acil olarak toplatılacağını duyurdu.



Gıda Standartları Ajansı'nın (FSA) internet sitesinde yapılan açıklamada, bu ürünlerin tüketilmesinin güvenli olmadığı vurgulandı ve plastik ile metal parçalar içerebileceği uyarısı yapıldı. Unilever, bu ürünleri satan tüm perakende mağazalarında satış noktalarını bildireceğini belirtti.

İngiltere ve İrlanda'da etkilenen ürünlerin parti kodları L3338, L3339, L3340, L3341, L3342 ve Son Kullanma Tarihi 12/2025 olarak açıklandı. Ancak, Türkiye'deki Unilever yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geri çağırma, şu anda sadece İngiltere ve İrlanda'yı kapsıyor. Türkiye'de bu ürünlerin satışı yapılmakta olup olmadığı ve geri çağırmanın Türkiye'yi de kapsayıp kapsamadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.