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Uyanır uyanmaz parmağınız böyleyse dikkat! Hemen soluğu doktorda alın

Sabahları uyandığınız parmaklarınızda bir uyuşukluk ve kasılma hissediyorsanız hemen harekete geçin! Çoğu kişi bilmiyor ama uyuşukluk ve takılma hissi yaşıyorsanız, parmaklarınızda kalıcı hasar oluşmuş olabilir...

Yayın Tarihi: 27.06.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 14:24
Uyanır uyanmaz parmağınız böyleyse dikkat! Hemen soluğu doktorda alın

Eklemlerimiz, bizlere hareket yeteneği kazandırdığı gibi çeşitli fiziksel aktiviteleri gerçekleştirmekte de büyük rol oynuyor. Özellikle parmaklarımız herhangi bir nesneyi kavrama ve tutma gibi çeşitli yetenekleri bizlere sunuyor. Bu nedenle de parmaklar, vücuttaki en önemli uzuvlardan biri olarak öne çıkıyor. 

Vücudun en önemli uzuvlarından biri olan parmaklarınızda sabahları hissettiğiniz sertlik ve katılık, sandığınız kadar masum olmayabilir. Söz konusu bu durum, “tetik parmak” olarak bilinen ve parmağın hareketlerini kısıtlayan ciddi bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Peki tetik parmak hastalığı nedir? Kimlerde tetik parmak görülür ve belirtileri nelerdir? 

Tetik parmak nedir?

Tetik parmak, parmakların bükülmesi veya düzleştirilmesi sırasında takılı kalmasına veya ağrılı hareketlere neden olan bir durumdur. Bu rahatsızlık, parmağın hareketi sırasında tetiğin çekilip bırakılmasına benzer bir his oluşturduğu için bu isimle anılmaktadır. Tetik parmak, parmağın tendonunu çevreleyen kılıfta inflamasyon sonucu tendonun geçtiği kanalın daralması ile meydana gelir.

Tetik parmak kimlerde görülür? 

tetik parmak nedir

Günlük yaşamında tekrarlayan işler yapan kişilerde tetik parmak daha sık görülmektedir. Özellikle kadınlar ve şeker hastaları bu rahatsızlığa daha yatkındır. Akıllı telefonlar, tabletler ve klavyeler gibi teknolojik aletlerin yanlış, fazla ve bilinçsizce kullanımı da tetik parmak sorununa yol açabilir. Ayrıca, çocuklarda da tetik parmak görülebilir ve genellikle başparmakta ortaya çıkar. Çocuklarda görülen bu problem, egzersizlerle kendiliğinden iyileşebilir ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Tetik parmak belirtileri nelerdir?

Tetik parmak belirtileri arasında özellikle sabahları parmakta hissedilen katılık, parmak hareketleri sırasında takılma hissi, etkilenen parmakta şişlik veya nodüler lezyon bulunur. Parmak takılı kaldığında dışarıdan müdahale ile açılması gerekebilir veya parmak hiç açılmayabilir.

Tetik parmak hastalığının tedavisi nasıl yapılır? 

Tetik parmak tedavisi, hastalığın şiddetine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tedavi seçenekleri arasında konservatif tedavi (ameliyat dışı) ve cerrahi müdahale yer almaktadır. Konservatif tedavide yani ameliyatsız tedavide dinlenme, ilaç tedavisi ve fizik tedavi yöntemleri uygulanırken, cerrahi müdahale ile tendonun geçtiği kanal genişletilir ve inflamasyon giderilir.

Eğer siz de sabahları parmaklarınızda katılık veya takılma hissediyorsanız, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun. Erken teşhis ve uygun tedavi ile yaşam kalitenizi olumsuz etkileyen bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

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