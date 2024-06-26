Uykusuzluk ve depresyonu yok eden bitki! Adını bilen dahi yok: Etkisi yumurtayla ikiye katlanıyor

KALDIRIK OTUNUN FAYDALARI

Kaldırık bitkisi, düzenli sinir sistemi fonksiyonunun sürdürülmesinde, sinirle ilgili sorunların hafifletilmesinde ve stresin azaltılmasında fayda sağlar. Uykusuzluk ve depresyon gibi durumların önlenmesine yardımcı olur.





Kaldirik otu romatizmayı hafifletmeye ve böbreküstü bezi fonksiyonlarını artırmaya yardımcı olmasının yanı sıra uyarıcı etki de sağlar. Kalp-damar sağlığının korunmasına ve kan basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur.

Eczanelerde bulunan hodan kapsülleri; uyku bozuklukları, stres, iltihaplanma, boğaz ağrısı, kemik gelişimi gibi çeşitli rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Herhangi bir bitkisel ilaç gibi eczane ürünü olmasına rağmen, aşırı tüketimi önlemek için hodan kapsüllerini kullanılırken dikkatli olunması tavsiye edilir.





Kaldirik otu, taze iken ıspanağa benzer şekilde hazırlanabilen bir bitkidir. Pişirmeden önce dikkatlice yıkanmalı ve tereyağında sotelenmelidir. Bitki uygun şekilde kavrulduktan sonra üzerine yumurta eklenebilir.