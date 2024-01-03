ABD Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaarda yaşla orantılı olarak zhinisel gerilemelerin azaldığı bilgisi geldi. Kakao ve benzier besinlerde yer alan flavonoidlerin beyindeki hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği ve yaşa bağlı olarak gerilemelerin azaldığı paylaşıldı.





BU BESİN YAŞLANMAYI ENGELLİYOR

Flavonoid maddesi bulunan kakao, yeşil çay, yeşil yapraklı sebzeler, siyah frenk üzüm, soğan, elma, kiraz, şeftali, limon, üzüm ve turunçgilerde yer almasıyşa tüketilmesi öneriliyor. cilt sağlığındaki zihinsel performansa bağlı olarak kakao ve benzeri ürünlerden düzenli olarak tüketilmesi beyni 30 yaş gençleştiriyor. Bu veriler üzerinde yapılan çalışmalarda PNAS dergisinde yayımlanarak yaşlanan zihinleri koruma açısından farklı besinlerde rol oynanır.

