Uzun yaşamın sırrı bulundu! Beyni de vücudu da 20 yaş gençleştiriyor: Mucize besin yok satacak

ABD'li bilim insanlarından araştırma detayları açıklandı. Beyindeki hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği ve yaşa bağlı zihinsel gerilemenin önüne geçen kakao faydaları saymakla bitmiyor. İşte bu sayede yaşlanmanın önüne geçebilirsiniz.

Uzun yaşamın sırrı bulundu! Beyni de vücudu da 20 yaş gençleştiriyor: Mucize besin yok satacak
Yayın Tarihi:

ABD Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaarda yaşla orantılı olarak zhinisel gerilemelerin azaldığı bilgisi geldi. Kakao ve benzier besinlerde yer alan flavonoidlerin beyindeki hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği ve yaşa bağlı olarak gerilemelerin azaldığı paylaşıldı.

beyin gençleştirme
BU BESİN YAŞLANMAYI ENGELLİYOR
Flavonoid maddesi bulunan kakao, yeşil çay, yeşil yapraklı sebzeler, siyah frenk üzüm, soğan, elma, kiraz, şeftali, limon, üzüm ve turunçgilerde yer almasıyşa tüketilmesi öneriliyor. cilt sağlığındaki zihinsel performansa bağlı olarak kakao ve benzeri ürünlerden düzenli olarak tüketilmesi beyni 30 yaş gençleştiriyor. Bu veriler üzerinde yapılan çalışmalarda PNAS dergisinde yayımlanarak yaşlanan zihinleri koruma açısından farklı besinlerde rol oynanır.

Öne Çıkanlar
Airfryer ile sağlıklı çıtır çıtır Patates Cipsi yapmak çok kolay! İşte adım adım tarifi Airfryer ile sağlıklı çıtır çıtır Patates Cipsi yapmak çok kolay! İşte adım adım tarifi
En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı En ucuz otomobilden bile daha ucuz! Renault yılın son kıyağını yaptı
Evdeki basit malzemelerde günde 2 kilo birden verin! Bu tüyoyu bilmeyenler çok şey kaçırıyor Evdeki basit malzemelerde günde 2 kilo birden verin! Bu tüyoyu bilmeyenler çok şey kaçırıyor
Çok Okunanlar
Sarımsaklı Sütün mucizevi faydaları: Soğuk algınlığından kansere karşı koruyucu içecek Sarımsaklı Sütün mucizevi faydaları: Soğuk algınlığından kansere karşı koruyucu içecek Evdeki basit malzemelerde günde 2 kilo birden verin! Bu tüyoyu bilmeyenler çok şey kaçırıyor Evdeki basit malzemelerde günde 2 kilo birden verin! Bu tüyoyu bilmeyenler çok şey kaçırıyor Başınız ağrıyorsa çözümü bir limonda! Ona batırıp yanı başınıza koyun: Etkisine inanamayacaksınız Başınız ağrıyorsa çözümü bir limonda! Ona batırıp yanı başınıza koyun: Etkisine inanamayacaksınız Tehlike her geçen gün artıyor: Virüs sayısı katlandı Tehlike her geçen gün artıyor: Virüs sayısı katlandı Sivilcesiz parlak cildin anahtarı bu yağda çıktı! İki damlasıyla cildi bebek gibi yapıyor Sivilcesiz parlak cildin anahtarı bu yağda çıktı! İki damlasıyla cildi bebek gibi yapıyor