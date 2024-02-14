Vücudu kana doyurup demir depolarını dolduruyor! Bu meyveyi yiyende kansızlık tarihe karışıyor

Türkiye'de çok sık yenmese de dünyanın bazı bölgelerinde oldukça popüler olan durian meyvesi çeşitli ürünler arasında tercih edilebilmektedir. Durian meyvesi hasar görürse çok kötü bir kokuya sahip olacaktır, bu nedenle iyi muhafaza edilmelidir.

Durian, eşsiz aromasıyla birlikte tadıyla da bilinen tropik bir meyvedir. Güneydoğu Asya'ya özgüdür. Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler başta olmak kaydıyla bölgedeki çok sayıda ülkede oldukça popülerdir.





Meyvesi iri ve çok dikenlidir, kabuğu kalın, sert ve açılması zordur. Kabuğun bazı kısımları krem ​​renkli, sarı iç kısımlara sahiptir. Kağıt hamuru yumuşak ve çiğnenebilir olup, hafif lifli dokuya sahiptir. Genellikle tatlı, tuzlu, hafif acının karışımı olarak tanımlanan eşsiz bir tada sahip olduğu söylenir.

Doğal bir uyku yardımcısı olarak kabul edilen durian, triptofan şeklinde tanımlanan amino asit içermektedir. Bu asit melatonin ve serotoninin salgılanmasını teşvik eder. Durian, uzun süreli uykusuzluğa sahip kişiler için oldukça uygundur, yatmadan yaklaşık 1 saat öncesinden tüketilebilir.

Healthline yazarlarına göre durian meyvesi güçlü bir antioksidan olan manganez açısından zengindir. Vücudun bir günde ihtiyaç duymul olduğu demir ve kırmızı renkteki kan hücrelerinin bir ayda üretiminin desteklenmesine yardımcı olur. Durian meyvesi kemik ve kas yapısını güçlendirerek hastalığa neden olan bazı durumları azaltır. Bazı araştırmalar sinirleri yatıştırmasından dolayı epilepsi hastalarına iyi geldiğini göstermektedir.

Bir porsiyon durian meyvesi vücudun ihtiyaç duyduğu folatın %20'sini sağlayabilir. Folik asit hareketliliği artırmada etkili olduğundan durian meyvesi yemek de bu konuda faydalı olabilir. Durian meyvesi manganez açısından zengindir ve bu da onu güçlü bir antioksidan yapar. Vücudun ihtiyaç duyduğu demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler.

Eski çağlarda kabuğu kaynatılarak yaraların temizlenmesinde kullanılırdı. Günümüzde kozmetik ürünlere de eklenmektedir. Hücre yenilenmesini sağladığı için cilt parlaklığını artırır. Kompleks B vitamin grupları (B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) açısından zengindir. Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan hücreler için bir elektrolittir. İçerdiği bakır vücudun kan hücreleri oluşturması için gerekli olmakla birlikte içeriğindeki potasyum açısından zengindir.

