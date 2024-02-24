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Vücudumuz kimyasal deposu: Çocuklar, gençler ve hamileler risk altında! Bu ürünlerden uzak durun

Kimyasallar vücudumuzu zehirliyor! Uzmanlar çocukların, gençlerin ve hamilelerin büyük tehlike olduğunu açıkladılar. Peki kimyasallar vücudumuza nasıl zarar veriyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 14:48
Vücudumuz kimyasal deposu: Çocuklar, gençler ve hamileler risk altında! Bu ürünlerden uzak durun

Son yıllarda artan hazır gıda tüketimi ve ev, işyeri gibi noktalara sipariş durumlarında kullanılan kaplar, kahve bardakları, kullanılan eldivenler gibi ürünlerin içerdiği kimyasallar, vücudumuza zarar veriyor. Bu kimyasallar, birçok hastalığa neden olabiliyor. Özellikle çocuklar, gençler ve hamileler, bu kimyasallara karşı daha hassas ve risk altında. Peki vücudumuza hangi kimyasallar giriyor? Kimyasallardan nasıl korunabiliriz? Tüm gerçekler haberimizde...

Kimyasallar, hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Gıda, kozmetik, temizlik, giyim, mobilya, oyuncak gibi birçok üründe, sağlığımızı tehdit eden kimyasallar bulunuyor. Bu kimyasallar, vücudumuza girdiğinde, hormon sistemimizi bozuyor, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor, organlarımıza zarar veriyor. Bu da, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. 

hormonal değişiklik

Son yıllarda, hazır gıda tüketiminin artması ve ev, işyeri gibi noktalara sipariş durumlarında kullanılan kaplar, kahve bardakları, kullanılan eldivenler gibi ürünlerin içerdiği kimyasallar, vücudumuza daha fazla maruz kalmamıza neden oluyor. Bu kimyasallar, özellikle çocuklar, gençler ve hamileler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

VÜCUDUMUZA HANGİ KİMYASALLAR GİRİYOR?

Vücudumuza giren kimyasalların başında, PFAS adı verilen kalıcı kimyasallar geliyor. Bu kimyasallar, yağı, suyu, ısıyı geçirmeyen, dayanıklı ve kaygan maddelerdir. Bu nedenle, hazır gıda ambalajlarında, fast food kaplarında, kahve bardaklarında, teflon tavalarında, su geçirmez kıyafetlerde, halılarda, koltuklarda, kozmetiklerde, diş macunlarında, yangın söndürücülerde, böcek ilaçlarında gibi birçok üründe kullanılıyor. 

KİMYASALLAR

Bu kimyasallar, vücudumuza girdiğinde, çok uzun süre vücuttan atılmıyor, kan, karaciğer, böbrek, meme sütü gibi dokularda birikiyor. Bu da, kanser, kısırlık, obezite, diyabet, yüksek kolesterol, tiroid hastalıkları, bağışıklık sistemi bozuklukları, gelişim geriliği, öğrenme güçlüğü gibi birçok sağlık sorununa yol açıyor.

KİMYASALLARDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Kimyasallardan tamamen korunmak mümkün olmasa da, bazı önlemler alarak, maruziyeti azaltmak mümkündür. Uzmanlar, kimyasallardan korunmak için, şu tavsiyelerde bulunuyor:

• Evde yemek yapmayı tercih edin. Dışarıdan sipariş ettiğiniz yemeklerin içinde, hangi kimyasalların olduğunu bilemezsiniz. Ayrıca, bu yemeklerin kaplarında, bardaklarında, kaşıklarında da kimyasallar bulunabilir. 

EVDE YEMEK YAPMAK

Evde yemek yaparken, organik ve doğal gıdaları kullanın. Gıdalarda bulunan katkı maddeleri, koruyucular, renklendiriciler, tatlandırıcılar, hormonlar, antibiyotikler gibi kimyasallardan uzak durun.

• Plastik yerine cam veya metal kapları kullanın. Plastik kaplar, ısıya, asite, sürtünmeye maruz kaldığında, içindeki kimyasalları gıdaya veya suya bırakabilir. Bu kimyasallar, özellikle BPA, ftalat, stiren gibi hormon bozucu maddelerdir.

METAL KAPLAR

Bu nedenle, plastik yerine cam veya metal kapları tercih edin. Yiyecekleri mikrodalgada ısıtmayın. Su içmek için pet şişeler yerine damacanaları kullanın. 

• Kozmetik ürünlerini dikkatli seçin. Kozmetik ürünlerinde, cilt bakım kremlerinde, şampuanlarda, sabunlarda, diş macunlarında, ojelerde, parfümlerde, deodorantlarda, saç boyalarında, güneş kremlerinde birçok kimyasal madde bulunabilir. Bu kimyasallar, cildimizden, saçımızdan, ağzımızdan vücudumuza girer. Bu kimyasallar, alerji, tahriş, kızarıklık, kaşıntı, egzama, sivilce, akne, saç dökülmesi, diş çürümesi, diş eti iltihabı gibi sorunlara neden olabilir.

KİMYASAL TEHLİKESİ

Ayrıca, kanser, kısırlık, obezite, diyabet, depresyon gibi ciddi hastalıklara da yol açabilir. Bu nedenle, kozmetik ürünlerini dikkatli seçin. Mümkün olduğunca doğal, organik, bitkisel, hayvansal deney yapılmamış, paraben, sülfat, silikon, alkol, alüminyum, formaldehit, ftalat, BPA gibi kimyasallar içermeyen ürünleri tercih edin. Kozmetik ürünlerinin içindekiler listesini okuyun. Kozmetik ürünlerini fazla kullanmayın. Kullanmadan önce alerji testi yapın. Son kullanma tarihine dikkat edin. 

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