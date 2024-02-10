Vücudunuzda sık sık morluklar çıkıyorsa aman dikkat! Sebebi o hastalığın ilk belirtisi olabilir

"Darbe olmadan oluşan morlukları ciddiye alın"

Darbe ya da travma olmadan da cilt yüzeyinde yaklaşık 1 cm kadar morluk oluşabilmesi dikkat edilmesi gereken durumdur. Deri altındaki kanamaların morluktan kaynaklanmasa bile başka bir hastalık habercisi olabileceği unutulmamalıdır. Ciltte oluşan yersiz morlukların bir uzmana gösterilmesi hem ileride oluşabilecek olan hastalıklara karşı bir önlemdir, hem de mevcut hastalıkların ortaya çıkmasını sağlar. Eğer ciltte morluk oluşmuşsa bunun bir morluktan mı yoksa kendiliğinden mi kaynaklandığının netleştirilmesi gerekir. Ciltteki morluklar önce sarı-yeşile döner, sonra siyaha döner ve kaybolur. Eğer morluk travmaya bağlı değilse tıbbi yardım almak önemlidir.

"Ciltteki morluklar kan bozukluklarını gösterir"





Asılsız cilt morarmaları bir kan hastalığına işaret edebilir. Ciltte kanın pıhtılaşması nedeniyle morluklar oluşabileceği gibi kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan bazı proteinlerin vücutta bulunmaması nedeniyle de oluşabilmektedir. Bazı durumlarda lösemi, lenf nodu tümörü veya kemik iliği kanseri olan kişilerde morarma meydana gelebilir. Morarmanın yanı sıra diş eti kanaması, burun kanaması gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Bu durum ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardıma başvurmalısınız.

"Kullanılan ilaca bağlı olarak morarma oluşabilir"

Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin vücudunda oluşan morluklar morluk olarak kabul edilir. Halk arasında kortizon adıyla bilinen antidepresanlar da vücutta morluklara neden olabiliyor. Bu ilaçları alan kişiler, ciltte morarma meydana gelirse ilacı bırakmak yerine doktorlarına başvurmalıdır.

" Yaşlanmaya bağlı olarak hasarlar meydana gelebilir"

Yaşlanmanın bir belirtisi olarak, gençken görünmeyen doğum lekelerini fark edebilirsiniz. Yaşlandıkça cildimiz elastikiyetini kaybeder ve incelir. Bu incelme cildin kendisini hasara karşı koruyamamasına neden olur. Aynı zamanda yaşlandıkça kan damarlarımız daha kırılgan hale gelir ve bu da bizi morarmalara karşı daha duyarlı hale getirir.

"Güneşe aşırı maruz kalmak morarmaya neden olabilir"

Aşırı bronzlaşma cildinizi daha ince ve hasara karşı daha duyarlı hale getirir. Güneş mavisi doğum lekeleri diğer doğum lekelerinden biraz farklıdır. Aşırı güneşe maruz kalma veya çarpma veya darbelerden kaynaklanan morarma, ağrıya ve hassasiyete neden olabilir.





"C vitamini eksikliği morarmaya neden olabilir"

C vitamini eksikliği, düzenli ve dengeli beslenmeyen kişilerde yaygındır ve morlukların görünümü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. C vitamini eksikliği sonucu diş etlerinde morarma ve kanama gözlemlenmiştir.

"Spor yapanlar çok fazla egzersiz yapmamalı"

Aşırı egzersiz, aşırı stres nedeniyle sızdıran kan damarlarının neden olduğu deri altı kanamaya neden olabilir. Aşırı efordan kaynaklanan morluklar dinlenerek ve etkilenen bölgeye soğuk buz uygulanarak hafifletilebilir.

"Aşırı alkol morarmaya neden olabilir"

Aşırı alkol tüketiminin kemik iliği üzerinde toksik etkisi vardır. Fazla alkol pıhtılaşmış hücrelerin yok olmasını önleyerek morarmaya neden olur.

"Ciltteki morluklar bu hastalıkların belirtisi olabilir"

Ciltte sebepsiz yere ortaya çıkan morluklar bu hastalıkların belirtisi olabilir. Eğer cildinizde sebepsiz yere morluklar oluşuyorsa bir uzmana görünmenizde fayda var.

Morarma belirtisi sayılabilecek hastalıklar şunlardır:

Kafa içi kanama

Beyinde oksijen eksikliği

Konjenital kalp ve damar anormallikleri

Kapak hastalığı

Kalp yetmezliği

Pıhtılaşma bozuklukları nedeniyle; lösemi ve lenf düğümleri gibi hastalıklar

Kan bozuklukları nedeniyle ani morarma

Özellikle masa başında çalışan kişilerde bacaklarda görülen damar yetersizliği sorunları