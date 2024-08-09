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Yalova'da Mobil Aile Hekimliği Hizmeti: Doktor Hastaların Ayağına Gidiyor

Yalova'da mobil aile hekimliği projesi ile beldelerdeki hastalara ulaşarak sağlık hizmetleri sunuluyor. Doktorlar, köylere ziyaret gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:37
Yalova'da Mobil Aile Hekimliği Hizmeti: Doktor Hastaların Ayağına Gidiyor

Yalova'da Mobil Aile Hekimliği Uygulaması

Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen mobil aile hekimliği hizmeti ile belde ve köylerdeki hastalara ulaşarak sağlık hizmetleri sunuluyor. Bu uygulama sayesinde hastalar, sağlık merkezlerine gitmek zorunda kalmadan doktorlarına erişim sağlıyor.

Aile Sağlığı Merkezleri ve Çalışmalar

Yalova genelinde 33 Aile Sağlığı Merkezi ve 95 aile hekimi tarafından kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Aile hekimleri, halkın sağlık merkezlerine erişim sağlayamadığı bölgelerde haftanın belirli günlerinde hizmet veriyor.

Doktorların Sahada Yürüttüğü Çalışmalar

Merkeze bağlı Sugören köyünde çalışan aile hekimi Dr. Mustafa Gültopu, haftanın iki günü köye gelerek hasta muayeneleri ve rutin ilaç takipleri yaptıklarını belirtti. Dr. Gültopu, "Burada kalıcı bir sağlık evimiz olduğu için kanser tarama uygulamalarını da gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. Gültopu, köylülerin hizmetlerden memnun kaldığını kaydetti.

Birinci Basamakta Sağlık Hizmetleri

Mehmet Şahin Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Lale Sezen Pehlivan, her yaştan birey için sağlık hizmeti sağladıklarını ifade etti. Koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olan aşılama, sağlık takibinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Pehlivan, "Aile hekimi, hastayı her yönüyle tanıyarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapar" dedi.

Köylülerin Düşünceleri

Köylülerden Nuriye Palkan, aldıkları sağlık hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını belirtti. "Bundan iyisi can sağlığı. Haftada üç gün gelinse daha fazla memnun oluruz. Buraya gelerek tedavimizi oluyoruz" diyerek, mobil ekibin verdikleri hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan mobil aile hekimliği hizmeti sayesinde belde ve...

Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan mobil aile hekimliği hizmeti sayesinde belde ve köylerdeki hastalara ulaşılarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Aile hekimleri, halkın sağlık merkezlerine ulaşamayacağı yerleşim birimlerine haftanın belli gün ve saatlerinde giderek hizmetleri yerine getiriyor.

Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan mobil aile hekimliği hizmeti sayesinde belde ve...

Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan mobil aile hekimliği hizmeti sayesinde belde ve köylerdeki hastalara ulaşılarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Aile hekimleri, halkın sağlık merkezlerine ulaşamayacağı yerleşim birimlerine haftanın belli gün ve saatlerinde giderek hizmetleri yerine getiriyor.

Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan mobil aile hekimliği hizmeti sayesinde belde ve...

Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan mobil aile hekimliği hizmeti sayesinde belde ve köylerdeki hastalara ulaşılarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Aile hekimleri, halkın sağlık merkezlerine ulaşamayacağı yerleşim birimlerine haftanın belli gün ve saatlerinde giderek hizmetleri yerine getiriyor.

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