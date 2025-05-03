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Yapay Zeka ile Kanser ve Alzheimer Erken Teşhisi Mümkün

Yapay zeka, bazı kanser türleri ve Alzheimer'ın erken teşhisinde devrim yaratıyor. Prof. Dr. Mecit Kantarcı'dan çarpıcı açıklamalar.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:38
Yapay Zeka ile Kanser ve Alzheimer Erken Teşhisi Mümkün

Yapay Zeka ile Kanser ve Alzheimer Erken Teşhisi Mümkün

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonu sayesinde bazı kanser türlerinin yanı sıra Alzheimer’ın da erken dönemde tespit edilebileceğini duyurdu.

Yapay Zeka Destekli Görüntüleme Teknolojileri

TMRD'nin 29. Yıllık Bilimsel Toplantısı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Kantarcı, yapay zeka destekli görüntüleme sistemlerinin sağlık sistemine katkılarını değerlendirdi. Yapay zekanın MR cihazlarında çekim sürelerini önemli ölçüde kısaltacağını vurguladı ve şöyle devam etti: "Yapay zeka, kısa sürede elde ettiği verilerle doğru tümevarım bilgileri sunabileceği için oldukça faydalı. Bu sayede MR çekim süreleri yüzde 30 ila 70 oranında kısalabilecek."

Erken Teşhis Olanakları

Prof. Dr. Kantarcı, yapay zeka destekli sistemlerin gelişmesiyle hastalıkların erken evrede tanımlanmasının mümkün hale geldiğini belirtti. "Meme tümörü olan bir hastada çok erken evre belirtiler yapay zeka yardımıyla tespit edilebilecek." ifadelerini kullandı. Ayrıca Alzheimer gibi hastalıklarda beyindeki bazı bölgelerde oluşan atrofinin önceden tespit edilebileceğini de ekledi.

Alzheimer ve Kanser Tanısında Yapay Zeka Kullanımı

Yapay zeka ile gerçekleştirilen beyin MR'larında hacim analizleri sayesinde Alzheimer riski taşıyan hastaların daha erken dönemde belirlenebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Kantarcı, "Karaciğer ve akciğer tümörlerinde nodüllerin saptanmasında, meme hastalıklarında ise gözle fark edilmesi zor alanlarda yapay zeka desteğiyle bölge işaretlenerek takibe alınabilir." dedi.

Sonuç olarak, yapay zeka, erken teşhis ve buna bağlı olarak tedavi süreçlerinin hızlandırılması açısından sektörde önemli avantajlar sağlıyor. Prof. Dr. Kantarcı, Türkiye’nin de bu alanda ciddi çabaları bulunduğunu belirtti.

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka...

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonuyla bazı kanser türleri ile Alzheimer'ın erken dönemde tespit edilebileceğini bildirdi.

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka...

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zeka teknolojilerinin MR görüntüleme sistemlerine entegrasyonuyla bazı kanser türleri ile Alzheimer'ın erken dönemde tespit edilebileceğini bildirdi.

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