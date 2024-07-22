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Yaşın İlerlemesi ile Artan Atriyal Fibrilasyon Riski

Atriyal fibrilasyon, yaşla birlikte artan bir risk taşır. Uzmanlar erken tanı ve tedaviye önem veriyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:55
Yaşın İlerlemesi ile Artan Atriyal Fibrilasyon Riski

Atriyal Fibrilasyon ve Risk Faktörleri

Prof. Dr. Erdem Diker, Ayındır Söğütözü Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı, yaşın ilerlemesi, stres, ve obezite gibi faktörlerin atriyal fibrilasyon gelişiminde rol oynadığını belirtti.

Atriyal fibrilasyon, kalbin atriyum adı verilen üst odacıklarının düzensiz ve hızlı bir şekilde atması durumu olarak tanımlanıyor. Normalde kalp düzenli bir ritimle atarken, bu durumda atriyumlar düzensiz kasılarak kalp ritminin düzensiz olmasına neden oluyor.

Belirtiler ve Komplikasyonlar

Diker, hipertansiyonun atriyal fibrilasyon riskini artıran önemli bir faktör olduğunu vurguladı. "Kalp hastalıkları ve tiroid sorunları da riski yükselten etkenlerdir,"

Belirtiler arasında çarpıntı, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma sayılabilir. Diker, "Fiziksel aktivite sırasında aşırı yorgunluk görülebiliyor,"

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Atriyal fibrilasyon tanısı, kardiyoloji uzmanları tarafından yapılmakta olup, genel olarak elektrokardiyogram (EKG), holter, ekokardiyografi ve kan testleri gibi yöntemler kullanılır.

Diker, tedavinin hastanın genel sağlık durumu ve belirtilerine bağlı olarak değiştiğinin altını çizdi. "Erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebilir bir durumdur,"

Bu tür durumlar, inme ve kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden, ihmal edilmemelidir.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Diker, değerlendirmelerde...

Bayındır Söğütözü Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Diker, değerlendirmelerde bulundu.

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