Yaşın İlerlemesi ile Artan Atriyal Fibrilasyon Riski

Atriyal Fibrilasyon ve Risk Faktörleri

Prof. Dr. Erdem Diker, Ayındır Söğütözü Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı, yaşın ilerlemesi, stres, ve obezite gibi faktörlerin atriyal fibrilasyon gelişiminde rol oynadığını belirtti.

Atriyal fibrilasyon, kalbin atriyum adı verilen üst odacıklarının düzensiz ve hızlı bir şekilde atması durumu olarak tanımlanıyor. Normalde kalp düzenli bir ritimle atarken, bu durumda atriyumlar düzensiz kasılarak kalp ritminin düzensiz olmasına neden oluyor.

Belirtiler ve Komplikasyonlar