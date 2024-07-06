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Yaşlanmayı şıp diye durduruyor! Saçı cildi bebek gibi yapacak: Bu besini evinizden eksik etmeyin

Geleneksel mutfakların vazgeçilmez lezzeti tahin, modern yaşamın hızına ayak uydurmak isteyenler için hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Bu mucizevi besini, kişisel bakım rutininize dahil ederek hem içten hem de dıştan sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 13:31
Yaşlanmayı şıp diye durduruyor! Saçı cildi bebek gibi yapacak: Bu besini evinizden eksik etmeyin

Canan Karatay'dan Tahinin Sağlığa Olan Şaşırtıcı Katkıları

Canan Karatay, tahinin damar tıkanıklığı tedavisine olan potansiyel katkılarını vurguluyor. Tahin, antiinflamatuar özellikleri ile bilinen bir besindir ve bu özellikleri sayesinde kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalıkları ve felç riskini azaltabilir. Ayrıca içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum, kan basıncını düşürmede etkilidir.

Eski şifa kitaplarında önerilen tahin ve limon karışımı ise sadece kan yapıcı ve yorgunluğu önleyici değil, aynı zamanda enerji depolarını güçlendirici olarak da bilinir. Tahin, kadın ve erkeklerde doğurganlığı artırabilirken, içeriğindeki B vitaminleri saçların parlaklığını artırır ve hücreleri yenileyerek cilt sağlığını destekler.

Susam tohumlarından yapılan tahin, içeriğindeki amino asitler, E vitamini, B vitamini, mineraller ve yağ asitleri ile cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve erken yaşlanma belirtilerini önleyebilir. Ayrıca Omega 3 ve Omega 6 içeriği sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasını destekler ve hafızayı güçlendirir.

Tahin ayrıca kalp sağlığını destekleyen yağ asitlerini içerir ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirmede rol oynayabilir. Zengin mineral içeriği ise kemik sağlığından kas fonksiyonlarına kadar birçok vücut fonksiyonunda önemli bir rol oynar.

Düzenli tüketildiğinde, tahin lif içeriği ile sindirim sağlığını destekler ve lizin içeriği sayesinde cilt sağlığını iyileştirebilir. Ancak, kalorili bir gıda olduğu için miktarının kontrol altında tutulması önerilir, özellikle kilo kontrolü yapılıyorsa.

Tahin, genel olarak dengeli bir diyetin parçası olarak düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir. Ancak, susama karşı alerjisi olan veya özel bir diyeti olan bireylerin tüketimini sağlık profesyoneli ile danışarak ayarlaması önemlidir.

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