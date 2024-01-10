Yaz kış ayakları üşüyenler bu habere bayılacak! Dakikalar içinde ayaklarınız ateş gibi olacak

Her mevsim ayaklarınız buz gibi oluyorsa bu yöntemleri mutlaka deneyin! Tüm detaylar haberimizde.

Yaz kış ayakları üşüyenler bu habere bayılacak! Dakikalar içinde ayaklarınız ateş gibi olacak
Yayın Tarihi:

Bu yöntemi denedikten sonra artık ayaklarınız hiç üşümeyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYAKLARI ISITMA YÖNTEMLERİ

Özellikle kış aylarında insanların elleri ve ayakları soğuk olabiliyor ama bazı insanların yaz kış demeden ayakları soğuk olabiliyor. Soğuk havalarda bu insanlar kat kat çorap giyse bile fayda görmüyorlar veya ayakları terleyip ayak kokusu problemiyle baş etmeye çalışıyorlar. Ayakların zor ısınmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi ayaktaki kan dolaşımının yetersiz olmasıdır. 

bu yöntemle ayaklarınız sıcacık olacak

Bu problemden kurtulmak için doğal yöntemler tercih edebilirsiniz. Ayaklarınızın daha kolay ısınması için en doğal yöntem kırmızı biber olacaktır. Kırmızı biberin içinde kapsaisin isimli madde kan dolaşımını hızlandırarak daha hızlı ısıtmaya yardım eder. Kırmızı bul biber ayaktaki kan damarlarının da rahatlamasını sağlar ve kan dolaşımı kalıcı şekilde rahatlamış olur. Bir miktar kırmızı pul biberi ayak altınıza ve çorap içinize serpiştirip çorabınızı bu şekilde giyebilirsiniz. Ancak kırmızı biber yağlı bir yapıya sahip olduğu için ayaklar boyanabilir. Beyaz çorap yerine bu yöntemi uyguladığınız zaman daha koyu renkli çoraplar giymeniz daha iyi olacaktır. 

Öne Çıkanlar
En az lise mezunlarına Kızılay'ın kapıları açıldı! O meslek grubundan personel alımı yapılacak En az lise mezunlarına Kızılay'ın kapıları açıldı! O meslek grubundan personel alımı yapılacak
Eşiniz bu davranışları sergiliyorsa kötü haber! Her an boşanmaya hazır olun Eşiniz bu davranışları sergiliyorsa kötü haber! Her an boşanmaya hazır olun
15-21 Ocak Boğa burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Boğa burcunu nasıl etkiliyor? 15-21 Ocak Boğa burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Boğa burcunu nasıl etkiliyor?
Çok Okunanlar
Mideniz bulandığı an hemen bunu yapın! Saniyeler içinde bulantıyı bıçak gibi kesiyor Mideniz bulandığı an hemen bunu yapın! Saniyeler içinde bulantıyı bıçak gibi kesiyor Her gün bir yemek kaşığı elma sirkesi bakın vücudunuza ne yapıyor! 2 günde bile değişimi fark edeceksiniz Her gün bir yemek kaşığı elma sirkesi bakın vücudunuza ne yapıyor! 2 günde bile değişimi fark edeceksiniz Kırışıklıkları bir gecede defedin! Sürüp uyuyunca tüm çizgileri ütü gibi açıyor Kırışıklıkları bir gecede defedin! Sürüp uyuyunca tüm çizgileri ütü gibi açıyor Tansiyon hastalarının yaptığı büyük hata! Suyu böyle içenler yandı: Yüksek tansiyona neden oluyor Tansiyon hastalarının yaptığı büyük hata! Suyu böyle içenler yandı: Yüksek tansiyona neden oluyor Salgın tehlikesi başladı: Soğuk havada ani ölümlere dikkat Salgın tehlikesi başladı: Soğuk havada ani ölümlere dikkat