Yeni salgın 10 saniyelik temasla anında bulaşıyor

Oldukça bulaşıcı bir hastalık olan ve bulaşma olasılığı en yüksek olan uyuz hastalığı uzun süredir dünyanın gündemindeydi. Tüm dünya da olduğu gibi bizim ülkemizde de en fazla konuşulan ve tartışılan konuların başında geliyordu. Şimdi ise bu hastalık için çok acil bir şekilde bilinçlenmemiz gerekiyor çünkü uzmanlar bu hastalığın hızla yayılması durumunun oldukça yüksek olduğunu dile getirdiler. Detaylar haberimizde...







'30 KAT HIZLA YAYILIYOR, HERKES HER AN OLABİLİR' PROFESÖRDEN ÖNEMLİ UYARI! '10-15 SANİYELİK YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR'

Dermatoloji (cilt) uzmanı Dr. Müge Güler Özden'in uyuz konusunda önemli bir uyarısı var. Özden, pandemiden sonra uyuzun hızla arttığını kaydederek, "Uyuz 30 kat daha hızlı yayılıyor ve hepimizi tehdit ediyor. Herkes, hastalıklı veya hastalıksız, her an uyuza yakalanabilir. Ne olursa olsun, tüm aile bireylerinin bu tedaviyi alması çok önemli. Aynı zamanda uyuz tedavisi de yapılıyor. Giysilerin 60-70 derecede yıkanması ve yüksek sıcaklıkta ütülenmesi gerekiyor. “dedi.

On dokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi-Profesörü Dr. Müge Güler Özden, insanların konforunu etkileyen ve kaşıntılarıyla rahatsızlık veren uyuz hakkında önemli bir açıklama yaptı. Profesör bu konu üzerinde pek çok araştırma yaptı. Dr. Müge Güler Özden, uyuzun son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çekti.

CİLDİYE PROFESÖRÜNDEN 'UYUZ' UYARISI

Prof. Dr. Müge Güler Özden, uyuz hastalığının artışı, bulaşması ve tedavisiyle ilgili bilgi verdi.

"10-15 SANİYELİK YAKIN TEMASLA İNSANDAN BULAŞIYOR"

Özden, şöyle konuştu: ``Tabii ki bu durum küresel ısınmayla, göç hareketleriyle ya da yaşam tarzı değişiklikleriyle açıklanabilir.'' Salgın hastalıklar şu anda ülkemiz için çok önemli bir gerçeklik. Uyuz, kişiden kişiye yakın temas yoluyla yayılan bir parazittir. İnsanlara özgü bir parazittir. Özellikle bu salgında insan uyuzunun hayvanlar yoluyla bulaşması ihtimali göz ardı edilmiştir. Yaklaşık 10 ila 15 saniyelik yakın temasla kişiden kişiye bulaşabilen, vücut ısısı yükseldikçe enfeksiyon riski artan bir patojendir. Bu hastalığın tedavisinde yapılan en büyük hatalardan biri sadece hastayı tedavi etmeye çalışmaktır. Hasta olup olmadığına bakılmaksızın tüm aile üyelerinin aynı anda tedavi görmesi çok önemlidir. Kuluçkalanmamış Uyuz parazitlerinin hastanın sağlıklı olduğu yönünde yanlış bir inanışa yol açabilmesi önemli bir detaydır. Ailenin tüm üyeleri tedavi edilmediğinde pinpon etkisi ortaya çıkar. Bir hasta iyileşirken diğeri hastalanıyor, o hasta iyileşirken diğerleri de hastalanıyor. Bu, kaçışı olmayan bir kısır döngü yaratır. Bu nedenle hastalığı olsa da olmasa da tüm ailenin tedavi edilmesi gerekiyor” dedi.

"KIYAFETLERE ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

Özden: "Uyuz kaşıntısı çok rahatsız edici bir kaşıntıdır. Özellikle vücut ısısı yükseldiğinde bu kaşıntının artması çok sık görülür. Özellikle uykudan sonra vücut ısısı yükselmeye başladığında uyuz aktif hale gelir ve kaşıntı artar. Nerede konulara katılıyorsunuz. Cildin özellikle ince ve sıcak olduğu veya yumurtlamanın kolay olduğu bir yer seçin. Ellerin iç yüzeyleri, meme ucu çevresi, genital bölge, kasık ve göbek çevresi en sık karşılaştığımız alanlardır. Eskiden tedavi sırasında tek krem sürmek yeterliydi, aslında çok basit bir tedaviydi ama artık bir çeşit direnç ortaya çıktı. Bu durumda tedavinin 1 hafta ila 10 gün aralıklarla 6, 7 veya 8 kez sürekli tekrarlanması çok etkilidir. Şu anda ülkemizde tablet ve ağızdan tedavi amaçlı ilaçlar üretilmektedir. Tropikal tedavi ile herhangi bir iyileşme görülmezse tıbbi gözetim altında ek ağız tedavisi gereklidir. Oldukça etkili. Kıyafetlere özellikle dikkat edilmelidir. 60-70 derecede yıkanması, yüksek sıcaklıkta ütülenmesi, yıkanamayan kıyafetlerin ağzı kapalı ambalajlarda yaklaşık 10 gün saklanması önemlidir. Sıcak ütüyle ütüleme yaparken dikiş aralıklarına dikkat edin. "Bir ısırık aldığınızda yumurta kalmış olabilir" dedi.

"30 KAT HIZLA YAYILIYOR, HEPİMİZİ TEHDİT ALTINA ALIYOR, HERKES HER AN UYUZ OLABİLİR"

Araştırmaları hakkında bilgi veren Özden, "Dermatologlar olarak ülkemizde salgının aslında son yıllarda başladığını fark ettik" diyerek Dünya Sağlık Örgütü'ne veri sağladık ve kendi sağlık otoritelerimizi sağladık. Türkiye'nin her yerinden veri topladık. 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında enfekte olan kişi sayısı çok azdı ve belli bir sayıya ulaştı ancak bir anda salgın hızla başladı ve 2017 sonrasında önce 7 kat, ardından 30 kat arttı. Pandemi bu salgının hızını biraz yavaşlattı. Artık pandemi bittiğine göre insanlar arasındaki yeni temaslar nedeniyle 30 kat daha hızlı başlayan salgın maalesef kendi hızıyla devam ediyor. Hepimizi riske atıyor. "Herkes her an uyuz olabilir" dedi.