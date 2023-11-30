Yeni salgın paniği başladı: Domuz gribi bu belirtiyle kendini gösteriyor

Dünyanın kabusu domuz gribiyle ilgili paniğe yol açan haber geldi. Söylentiye göre İngiltere'de bilinmeyen bir virüsle enfekte olan hastalar günlerce, hatta haftalarca yatakta kaldı. Bu kez insanlarda ilk kez influenza virüsü A(H1N2) tip v görüldü. Ayrıca bu virüs dünya genelinde diğer domuz gribi virüsleriyle karşılaştırılamaz.

Yeni salgın paniği başladı: Domuz gribi bu belirtiyle kendini gösteriyor
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Beslenme değişiklikleri ve doğanın tahribatı nedeniyle neredeyse her gün yeni bulaşıcı hastalıklar ve virüsler eklenerek insanlığı tehdit ediyor. Son günlerde İngiliz halkı yeni virüsün yayılmasıyla mücadele ediyor. Enfekte olan kişilerin sayısı her geçen gün artarken, İngiltere Sağlık ve Güvenlik Kurumu'nun (UKHSA) açıklaması korkuttu. İşte paniğe yol açan yeni virüsle ilgili ayrıntılar!

"Solunum semptomları gösterdi"

UKHSA'dan yapılan açıklamada, pratisyen hekimler tarafından yapılan rutin ulusal grip testlerinde solunum semptomları olan bir kişide A(H1N2)v virüsünün tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre UKHSA, daha sonra hastaya PCR testi yaptı ve söz konusu hasta iyileşti.

"Kişilerin test edilmesi gerekiyor"

Domuz gribi bu belirtiyle kendini gösteriyor

Açıklamada, enfeksiyonun kaynağının belirlendiği, hastayla temas eden kişilerin kontrol altına alındığı, solunum yolu semptomları olan kişilerle temasta bulunanların test yaptırmaya teşvik edildiği belirtildi.

"Dünyadaki diğer domuz gribi virüslerinden farklı"

Alınan ilk bilgiler, Birleşik Krallık'ta gözlemlenen A(H1N2)v'nin dünyadaki diğer A(H1N2)v virüslerinden farklı olduğunu ve Birleşik Krallık'ta domuzlarda tespit edilen influenzaya benzer göründüğünü gösteriyor.

Açıklamaya göre A(H1N2)v, 2005 yılından bu yana dünya çapında toplam 50 kişide tespit edildi.

UKHSA yetkilisi Meera Chand, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında virüsün insanlara ilk olarak Birleşik Krallık'ta girdiğini yineleyerek şunları ekledi: "Yakın temasları takip edebilmek ve daha fazla yayılma olasılığını azaltmak için hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Yerleşik protokollere uygun olarak, enfekte olan kişinin nasıl bulaştığını belirlemek için bir soruşturma sürüyor." dedi.

Veteriner Hekim Christine Middlemiss, virüslerin hayvanlardan insanlara bulaşabildiğini belirterek, "Hayvan sağlığı standartları ve aynı zamanda biyolojik güvenlik bu nedenle son derece önemli. İnsanları korumak için çalışıyoruz" diye konuştu. Middlemiss ayrıca çiftlik sahiplerini ve işletmecilerini domuz sürülerinde meydana gelebilecek herhangi bir hastalık durumunda sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

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