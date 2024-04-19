Yerlerinizde 1 toz parçası bile kalmayacak! Suya bir damla eklesiniz yeter

Tırnaklarımıza sürdüğümüz ojeleri temizlemek için kullandığımız asetonu yer temizliğinde de kullanabileceksiniz desek bize ne derdiniz? Eminim dalga geçerdiniz. Ama dalga geçecek bir durum söz konusu değil. Sizlere yer temizliğinde sıklıkla tercih edilmesi gereken aseton ile yer silme işleminden bahsedeceğiz.

Yeri süpürdükten sonra silme işlemi yapmadan siz de temizliği tamamlayamayan kişilerdenseniz eğer bu haber size göre. Odanızı tamamen süpürdünüz ve sildiniz hala parlama ve net temizlik olmadığını görüyorsanız yere birkaç damla aseton damlatarak ardından silme işlemi yaptığınızda özellikle parkelerinizin hem daha canlı hem de daha yeni gözüktüğünü görebileceksiniz. Ya da bir diğer yapacağınız yeri silerken kullanacağınız suyun içerisine dökeceğiniz aseton sayesinde de parkeleriniz daha uzun süre toz tutmayacak ve temiz görünecektir.





Bu kapsamda temizliğinizin bir parçası olması gereken aseton ile siz de tertemiz bir odaya sahip olabileceksiniz. Çeşitli kimyasallar kullanmanın yanı sıra kullanacağınız her evde olacak malzemeler ile siz de kolaylıkla temizliğinizi yapabilecek ve daha temiz bir ortama sahip olacaksınız. Asetonla yüzey silebileceğiniz gibi ayrıca halınıza yapışan sakız gibi maddeleri de kolayca temizleyebileceksiniz.