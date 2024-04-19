Bist 100
9.518,59 0%
DOLAR
32,6 0,39%
EURO
34,85 0,31%
ALTIN
2.480,53 0,34%

Yerlerinizde 1 toz parçası bile kalmayacak! Suya bir damla eklesiniz yeter

Tırnağımıza sürdüğümüz ojelerin renginden kurtulmak için kullandığımız asetonlar farklı amaçlarla da kullanıldığında yeni sonuçlarla karşılaşmanızı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 12:48
Yerlerinizde 1 toz parçası bile kalmayacak! Suya bir damla eklesiniz yeter

Tırnaklarımıza sürdüğümüz ojeleri temizlemek için kullandığımız asetonu yer temizliğinde de kullanabileceksiniz desek bize ne derdiniz? Eminim dalga geçerdiniz. Ama dalga geçecek bir durum söz konusu değil. Sizlere yer temizliğinde sıklıkla tercih edilmesi gereken aseton ile yer silme işleminden bahsedeceğiz. 

Yeri süpürdükten sonra silme işlemi yapmadan siz de temizliği tamamlayamayan kişilerdenseniz eğer bu haber size göre. Odanızı tamamen süpürdünüz ve sildiniz hala parlama ve net temizlik olmadığını görüyorsanız yere birkaç damla aseton damlatarak ardından silme işlemi yaptığınızda özellikle parkelerinizin hem daha canlı hem de daha yeni gözüktüğünü görebileceksiniz. Ya da bir diğer yapacağınız yeri silerken kullanacağınız suyun içerisine dökeceğiniz aseton sayesinde de parkeleriniz daha uzun süre toz tutmayacak ve temiz görünecektir. 

as

Bu kapsamda temizliğinizin bir parçası olması gereken aseton ile siz de tertemiz bir odaya sahip olabileceksiniz. Çeşitli kimyasallar kullanmanın yanı sıra kullanacağınız her evde olacak malzemeler ile siz de kolaylıkla temizliğinizi yapabilecek ve daha temiz bir ortama sahip olacaksınız. Asetonla yüzey silebileceğiniz gibi ayrıca halınıza yapışan sakız gibi maddeleri de kolayca temizleyebileceksiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Vatandaş kombileri körükleyecek! Kar kış kıyamet geri dönüyor

Vakıfbank emekliye gözünü bile kırpmadan 112.000 TL nakit veriyor

Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Hesabını açan 4 güne 100.000 TL kazanacak! Tek tıkla aktif etmeniz yeterli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek
3
Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin
4
Hasta olmak istemeyen bu çorbadan kase kase içiyor! Canan Karatay'dan dinçlik veren çorba tarifi
5
Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak
6
Cilt kırışıklıklarına bu yöntemle veda edin! Ameliyatsız iğnesiz botoks etkisi yaratıyor
7
Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

Milli Emlak duyurdu! 2 güne gayrimenkul zengini olacaksınız

Hem alışveriş yapacak hem 350 TL iade kapacaksınız! A101 yağlı kapıyı duyurdu

Garanti BBVA'dan emekliye adeta promosyon yağacak! 15.000 TL'ye ek ödemeler yapılacak

Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

Akbank kesenin ağzını açtı! 2.000 TL- 5.000 TL karşılıksız iadeler başladı

Yerlerinizde 1 toz parçası bile kalmayacak! Suya bir damla eklesiniz yeter

Hesabını açan 4 güne 100.000 TL kazanacak! Tek tıkla aktif etmeniz yeterli

Vatandaş kombileri körükleyecek! Kar kış kıyamet geri dönüyor

3 banka ortalığı karıştıracak fırsatı ATEŞLEDİ! 33.333 TL destek ödemesi yatırılıyor

Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Vakıfbank emekliye gözünü bile kırpmadan 112.000 TL nakit veriyor