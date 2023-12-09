Yıllarca geçmeyen gözaltı morluklarını mıknatıs gibi çekiyor! Deneyen asla pişman olmuyor

Göz altı morluklarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin! Tüm detaylar haberimizde.

Yıllarca geçmeyen gözaltı morluklarını mıknatıs gibi çekiyor! Deneyen asla pişman olmuyor
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Artık göz altlarınızdan şikayet etmenize gerek kalmadı! Bu yöntem tamamen geçiriyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZ ALTI MORLUKLARINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Göz altı morlukları insanları günlük hayatta çok fazla rahatsız edebiliyor. Makyaj ürünleri ve kremlerle bu görüntü yok edilmeye çalışılsa da düzenli beslenme, düzenli bakım ve bitkisel ürünler göz altı morluklarına iyi geliyor. Göz altı morluklarınızdan kurtulmak istiyorsanız öncelikle düzenli bir uyku düzeniniz olması gerekiyor. Beslenme düzeni ve sağlıklı bir kahvaltı da göz altı morluklarını en çok etkileyen sebeplerden bir tanesidir. 

göz altı morluklarınızdan kurtulabilirsiniz

Gün içinde yapılan makyaj, hava ve ellerden yüze bulaşan kirler ciltteki gözenekleri tıkıyor. Bu sebeple her gece cildin düzenli olarak temizlenmesi ve bol suyla yıkanması gerekiyor. Yüz bakımı için kimyasal ürünler kullanmak yerine doğal yağları ya da Türk kahvesi, bal, gül suyu gibi ürünleri kullanabilirsiniz. Çiğ patates, salatalık gibi besinler de göz çevresine iyi geliyor ve dinlenme sağlıyor. Sebzeleri halkalar halinde dilimledikten sonra 5-10 dakika bekletip cildinizin ve göz çevrenizin dinlenmesini sağlayabilirsiniz. 

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