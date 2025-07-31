Yoğun Bakımda Oksijen Tedavisi: Hastaları Uyanık Tutacak Yenilikçi Proje Tescillendi

Hastaları Uyanık Tutacak Proje Özellikle Yoğun Bakım İçin Tasarlandı

Erzurum'da uzman hemşire ve mühendislerden oluşan bir ekip, yoğun bakımda oksijen tedavisi alan hastaların uykuya dalmalarını önlemek amacıyla yenilikçi bir maske ve titreşimli yelek projesi geliştirdi. Bu proje, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Tıbbi ve cerrahi aletler" kategorisinde tescillendi.

Projenin Gelişimi ve Akademik İşbirliği

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan Gamze Koç, 3 yıl önce bu projeyi hayata geçirme fikrini akademisyenlerle paylaştı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yasemin Gültepe ve diğer mühendisler, projenin yazılım ve donanım aşamalarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Bakanlıkla İşbirliği Süreci Yolda

Doç. Dr. Gültepe, projenin sağlık çalışanlarına ve hastalara büyük fayda sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı. Prototip aşamasındayız, bu cihazın yoğun bakımda kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak ilerliyoruz.

Nasıl Çalışacak?

Hemşire Koç, hastalara sağlanan oksijen tedavisinin genellikle 2 saat sürdüğünü ve bu sürede hastaların kandaki zehirli gazdan etkilenerek uykuya geçme riski taşıdığını belirtti. Yeni tasarlanan maske sayesinde, hasta uykuya dalmaya çalıştığında sesli ve tensel uyarılarla uyanmasının sağlanacağı ifade edildi.

Teknolojik Altyapı ve Sensör Kullanımı

Doç. Dr. Metin Yağanoğlu projede kullanılan sensörlerin, hastadan alınan verileri mikro denetleyici cihazlara aktardığını ve bunun bilgisayar ortamında işlenerek mekanizmanın çalıştığını kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Dilruba Geyikoğlu ise giyilebilir cihazlar için modül birleştirme üzerine çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Bu yenilikçi proje, yoğun bakımda hastaları daha etkin bir şekilde tedavi etmeyi amaçlıyor ve hemşirelerin iş yükünü azaltmayı hedefliyor.

Erzurum'da yoğun bakımda oksijen tedavisi gören hastaların uyumalarını engelleyip kanda oluşabilecek zehirli gazdan etkilenmemesi için uzman hemşire ile bilgisayar, elektrik ve elektronik mühendislerinin hazırladığı maske ve yelek projesi tescillendi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde uzman hemşire olarak çalışan Gamze Koç (ortada), proje yürütücüsü Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Yasemin Gültepe (sol 2) ve bilgisayar mühendisi Doç. Dr. Metin Yağanoğlu (sağda), aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay (sağ 2) ve elektrik elektronik mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Dilruba Geyikoğlu'nun (solda) hazırladığı proje, Türk Patent ve Marka Kurumunca "Tıbbi ve cerrahi aletler" kategorisinde tescillendi.

Erzurum'da yoğun bakımda oksijen tedavisi gören hastaların uyumalarını engelleyip kanda oluşabilecek zehirli gazdan etkilenmemesi için uzman hemşire ile bilgisayar, elektrik ve elektronik mühendislerinin hazırladığı maske ve yelek projesi tescillendi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde uzman hemşire olarak çalışan Gamze Koç (ortada), proje yürütücüsü Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Yasemin Gültepe (sol 2) ve bilgisayar mühendisi Doç. Dr. Metin Yağanoğlu (sağda), aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay (sağ 2) ve elektrik elektronik mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Dilruba Geyikoğlu'nun (solda) hazırladığı proje, Türk Patent ve Marka Kurumunca "Tıbbi ve cerrahi aletler" kategorisinde tescillendi.