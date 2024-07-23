Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Kabak çekirdeği sadece lezzetli değil, aynı zamanda gerçek bir şifa bombasıdır. Kabak çekirdeğinin faydalarını yorumlayan Beslenme Uzmanı Havva Kılınç, açıklamasında kabak çekirdeğinin mesane ve prostat sağlığına çok iyi geldiğini belirterek "Özellikle menopoz sonrası kadınlar ve yaşlı erkekler tarafından tüketilmelidir. " dedi.

Kabak çekirdeğinin sağlığa olan faydaları oldukça etkileyicidir. Özellikle yoğurtla birlikte tüketildiğinde vücuda pek çok faydası olduğu biliniyor. İşte kabak çekirdeği ve yoğurt kombinasyonunun 5 faydası:

1. Protein ve Lif Kaynağı: Yoğurtla birlikte kabak çekirdeği vücudunuza büyük miktarda protein ile lif sağlar. Bu sindirim sistemine yönelik oldukça faydalıdır ve kendinizi tok hissetmenizi sağlar.





2. Omega-3 ve antioksidan içeriği: Kabak çekirdeği omega-3 yağ asitleri ile birlikte antioksidanlar açısından zengindir. Yoğurtla birlikte alındığında bu besinler vücut tarafından kolaylıkla emilir, bağışıklık sistemini de güçlendirir.

3. Mineral Depudur: Kabak çekirdeği magnezyum, çinko, demir, potasyum gibi çok fazla minarel içermektedir. Yoğurtla birlikte alındığında bu minerallerin vücudun emilimi artar, kemik sağlığından sinir sistemi fonksiyonuna kadar pek çok alanda fayda sağlanır.

4. Kolesterolu Dengeler: Kabak çekirdeği, kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olan bitki sterollerini içerir. Yoğurtla beraber üketildiğinde bu etki artar. Ayrıca, kalp sağlığına olumlu etki yapar.

5. Probiyotik Faydaları: Yoğurdun zaten probiyotik özelliği vardır ancak kabak çekirdeği de sindirime faydalı bakterilerin gelişimini destekler. Bu sayede sindirim sisteminin sağlığı korunur, bağırsak florası dengede tutulur.