Yüksek tansiyonu ilaçsız şıp diye düşüren doğal besinler! Dakikalar içinde etki ediyor

Tansiyon anlık düşmekte ve yükselmektedir. Etkileyen besin ve içecekler bilinmelidir. Hangi besinler, içecekler tansiyonu etkiler? Merak edilen detaylar haberimizde.



TANSİYONU DÜŞÜREN BESİNLER AÇIKLANDI!

Tansiyon anlık yükselişe ve düşüşe geçmektedir. Bazı besinler, içecekler tansiyonu etkilemektedir.

Yüksek tansiyon ve düşük tansiyon rahatsızlığı yaşayanların bazı besinlerden uzak durmaları gerekmektedir. Halsizlik, baygınlık gibi problemler yaratmaktadır.

Yüksek tansiyon: Halsizlik, ödem, şişkinlik, burun kanaması gibi problem ortaya çıkabilmektedir. Yüksek tansiyonda başlıca sebepler şunlardır:

Paketli gıda tüketimi, tuzlu yiyecek içecekler, sağlıksız beslenme düzeni, kilo fazlalığı, spor ve egzersiz yapmıyor olunması, uyku sorunu, stres fazlası, kötü alışkanlıklar ve genetik faktörler yüksek tansiyonu etkilemektedir.

Yüksek tansiyonu limonlu su, sarımsak, muz, kakao, kudret narı, kavun, pancar suyu düşürebilmektedir.

- Limonu taze bir şekilde her sabah bir bardak sıkıp içmeniz tavsiye edilir.

- 1-2 diş sarımsak yemek tansiyonu dengelemektedir.

- Kakao oranı yüksek bitter çikolatadan 1-2 küçük parça almak yeterli olacaktır.

- Kudret narı meyvesini bir kavanoz dolusu zeytinyağı ya da bal içerisinde bekleterek tüketmeniz tavsiyeler arasında yer almaktadır.

Bunlar reçete niteliğinde değildir. Saddece bir öneri, tavsiyedir. Doktorunuza danışmanızda fayda vardır.