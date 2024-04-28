Yumurtanın tüm faydasını yok eden hata! Bilmeyenler yapmaya devam ediyor

Buzdolabında saklama, yumurta tüketiminde sık tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte, bazen beklenmedik sorunlara sebep olabiliyor. Yumurtaların besleyici ve lezzetli yapısı, onları günlük diyetimizin ayrılmaz bir unsuru yapar. Fakat, tüketicilerin ekonomik avantajlar için büyük miktarlarda yumurta alıp buzdolabında depolamaları, istenmeyen bazı durumları da beraberinde getirebilir. Örneğin, kamusonhaber.com.tr'de yer alan bir habere göre; buzdolabının kapı rafında saklanan yumurtalar, kapının sürekli açılıp kapanması nedeniyle yaşanan sıcaklık değişimlerinden olumsuz etkilenebilir ve bu da yumurtaların ömrünü kısaltabilir.





Yumurtaların gözenekli doğası, buzdolabı içindeki diğer yiyeceklerin aromalarını çekme eğiliminde olduğundan, bu durum onların tazeliğine zarar verebilir. Bu nedenle, uzmanlar yumurtaları, buzdolabının kapısının aksine, daha istikrarlı sıcaklıklar sağlayan ve yabancı kokuların daha az olduğu alt raflarda saklamayı tavsiye ediyor. Yumurtaları orijinal ambalajlarında muhafaza etmek, onların ömrünü artırabilir ve tazeliklerini daha uzun süre korumalarını sağlayabilir.