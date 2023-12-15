Yumurtayı böyle yiyenler iğne ipliğe dönüyor! Haftada tam 3 kilo!
Fazla kilolarından şikayetçi olanlara güzel haber geldi. Yumurtayı böyle yiyerek 10 günde 5 kilo verebilirsiniz. Sağlıklı beslenmek hastalıklardan korunmada etkili olurken tüm detaylar paylaşıldı.
Diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenler kalori açığı olurken günlük 900 kalori altına düşmemek ve uzun süre tok kalmak için yumurtayı üç öğün tüketilmesi öneriliyor.
Diyet yaparken güne 3 tane haşlanmış yumurta ile başlanırken yanında bir fincan şekersiz yeşil çay tüketilmesi öneriliyor. Öğle yemeğinde ise bir elma ve yeşil çay içilirken aynı zamanda 3 yumurtadan oluşan porsiyon yer alıyor. Akşam yemeğinde ise yağsız sütle beraber yapılan bir kase mısır gevreği ya da yulaf, bir elma, bir yeşil çay ve üç tane haşlanmış yumurta bulunuyor.