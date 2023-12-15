Yumurtayı böyle yiyenler iğne ipliğe dönüyor! Haftada tam 3 kilo!

Diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenler kalori açığı olurken günlük 900 kalori altına düşmemek ve uzun süre tok kalmak için yumurtayı üç öğün tüketilmesi öneriliyor.





Diyet yaparken güne 3 tane haşlanmış yumurta ile başlanırken yanında bir fincan şekersiz yeşil çay tüketilmesi öneriliyor. Öğle yemeğinde ise bir elma ve yeşil çay içilirken aynı zamanda 3 yumurtadan oluşan porsiyon yer alıyor. Akşam yemeğinde ise yağsız sütle beraber yapılan bir kase mısır gevreği ya da yulaf, bir elma, bir yeşil çay ve üç tane haşlanmış yumurta bulunuyor.