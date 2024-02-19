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Yürüyüş yaparken ağrıyan bacaklarınız varsa kalp krizi ve felç olmanız an meselesi! Vitrin hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Uzmanlar vitrin hastalığına dikkat çekiyor. Yürüyünce ağrıyan bacaklar kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Peki vitrin hastalığından nasıl korunabiliriz? Vitrin hastalığı nasıl anlaşılır, neden olur? Tüm detaylar haber içeriğimizde...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 13:35
Yürüyüş yaparken ağrıyan bacaklarınız varsa kalp krizi ve felç olmanız an meselesi! Vitrin hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Vitrin hastalığı, bacaklardaki atardamarların daralması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalar, yürüdükleri zaman bacaklarında ağrı, kramplar, uyuşma gibi şikayetler yaşarlar. Bu nedenle, yürüyüşlerini sık sık durdurup vitrinlere bakarlar. Bu hastalık, tedavi edilmezse kalp krizi ve felç riskini artırır. Peki vitrin hastalığından nasıl korunuruz? İşte detaylar...

VİTRİN HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Vitrin hastalığı, periferik arter hastalığı (PAH) olarak da bilinir. PAH, bacaklardaki atardamarların daralması veya tıkanması sonucu kan akışının azalmasıdır. Bu durum, bacaklara yeterli oksijen ve besin ulaşmasını engeller. 

vitrin hastalığı

PAH'nin en yaygın nedeni, damar sertliği olarak da bilinen aterosklerozdur. Ateroskleroz, damar duvarlarında yağ, kolesterol, kireç gibi maddelerin birikmesiyle oluşur. PAH'nin diğer nedenleri arasında, diyabet, sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite, yaşlanma, genetik faktörler sayılabilir.

VİTRİN HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Vitrin hastalığının en belirgin belirtisi, bacaklarda yürüyüş sırasında ortaya çıkan ağrı, kramplar, uyuşma, yanma, batma gibi şikayetlerdir. Bu şikayetler, dinlenince geçer. Bu nedenle, hastalar yürüyüşlerini sık sık durdurup vitrinlere bakarlar. Bu hastalığa vitrin hastalığı denmesinin sebebi budur. Vitrin hastalığının diğer belirtileri arasında, bacaklarda soğukluk, renk değişimi, yara iyileşmesinde gecikme, tırnak ve kıl büyümesinde azalma, nabzın zayıflaması veya kaybolması sayılabilir.

vitrin hastalığı hakkında

VİTRİN HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Vitrin hastalığının tedavisi, hastalığın şiddetine ve nedenine göre değişir. Tedavinin amacı, kan akışını artırmak, ağrıyı azaltmak, yara iyileşmesini sağlamak ve komplikasyonları önlemektir. Tedavi yöntemleri şunlardır:,

 İlaç Tedavisi 

Kan sulandırıcı, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, ağrı kesici gibi ilaçlar kullanılabilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, kilo vermek, egzersiz yapmak, bacaklara dar giysiler giymemek, bacaklara yükseklik vermek gibi alışkanlıklar edinmek gerekir.

vitrin hastalığı neden olur

Girişimsel Tedaviler

Balon anjiyoplasti, stent, aterektomi gibi yöntemlerle daralmış veya tıkanmış damarlar genişletilir veya açılır.

Cerrahi Tedaviler

Bypass, endarterektomi, trombektomi gibi yöntemlerle kan akışı sağlanır veya pıhtı çıkarılır.

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